Кортни Кардашиян и Травис Баркър станаха родители на момче

Кортни Кардашиян и съпругът й Травис Баркър са посрещнали на бял свят първото си общо дете.

44-годишната риалити звезда и 47-годишният барабанист са станали родители на момче, твърдят TMZ и People, позовавайки се на свои източници.

Кардашиян и Баркър вдигнаха сватба през 2022 г. От семейството все още не са съобщили официално новината, но в свое интервю Травис потвърди, че бебето се очаква на Хелоуин или през първата седмица на ноември.

Това е първо дете за двойката, която има общо пет деца от предишни връзки.

Кортни има двама сина - Рейн на 8 г- и Мейсън на 13 г., както и дъщеря Пенелъпи на 11 години от връзката си със Скот Дисик.

Травис има син и дъщеря, Ландър на 20 г. и Алабама на 17 г., от бившата си съпруга Шанна Мокър.

В понеделник риалити звездата и барабанистът споделиха кадри в Инстаграм, в които показаха един от костюмите си за Хелоуин.

Двамата пресъздадоха тоалети от сватбената сцена във филма "Бийтълджус", като Кардашиян беше Лидия Диц, а Баркър - Бийтълджус. View this post on Instagram A post shared by Kourtney Kardashian Barker (@kourtneykardash)

Седмици преди да посрещне бебето си, Кортни претърпя спешна операция. Тя разказа за случката в Инстаграм.

"Ще бъда завинаги благодарна на моите невероятни лекари за това, че спасиха живота на бебето ни. Безкрайно съм благодарна на съпруга ми, който прекъсна турнето си, за да бъде с мен в болницата. И на майка ми, благодаря ти, че ме държеше за ръка през всичко това."

"Като човек, който в миналото е имал три наистина леки бременности, не бях подготвена за страха да се втурна към спешна операция на плода. Не мисля, че някой, който не е преминал през подобна ситуация, може да разбере това чувство на страх", споделя тя. "Имам съвсем ново разбиране и уважение към майките, които е трябвало да се борят за бебетата си, докато са били бременни." View this post on Instagram A post shared by Kourtney Kardashian Barker (@kourtneykardash)

Кардашиян-Баркър съобщи за бременността си през юни, като държеше ръчно написана табела на концерта на съпруга си, който свири в бандата Blink-182.