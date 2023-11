Новата песен на "Бийтълс" е на път да стане 18-ият хит сингъл номер 1 на групата

Новата песен на "Бийтълс" е напът да стане 18-ият хит сингъл номер 1 на групата, съобщи ДПА. Парчето Now And Then е написано и изпято от Джон Ленън, а впоследствие по него са работили другите членове на групата. Песента е завършена от сър Пол Маккартни и сър Ринго Стар десетилетия след първоначалния запис.

Now And Then излезе в четвъртък миналата седмица, предава БТА. Последната песен на "Бийтълс", оглавила класациите преди 54 години, е The Ballad Of John And Yoko през 1969 г. Сред предишните хитове на "Бийтълс", стигали до номер 1, са класики като Hey Jude, All You Need Is Love, Yellow Submarine, Help!.

Оригиналното демо на песента Now And Then е записано от Джон Ленън през втората половина на 70-те години в дома му в Ню Йорк. Изпълнителят умира на 40-годишна възраст през 1980 г. Съпругата му Йоко Оно предоставя записа на останалите членове на "Бийтълс" през 1994 г. заедно с Free As A Bird и Real Love, които групата издава по-късно през 90-те години. През този период Харисън, Маккартни и Стар записват нови музикални партии и завършват Now And Then. Продуцент е музикантът Джеф Лайн.

Групата не издава песента Now And Then поради техническите трудности, свързани с разделянето на гласа на Ленън от пианото в оригиналната демоверсия.

Джордж Харисън умира през ноември 2001 г. на 58-годишна възраст.

По-късно режисьорът Питър Джаксън работи върху документален филм за "Бийтълс", използвайки аудиотехнология, позволяваща разделяне на вокалните и инструменталните партии. Тази техника е използвана за записа на парчето Now And Then. Песента включва записи на електрическата и акустичната китара на Джордж Харисън, направени през 1995 г. Now And Then е завършена от Маккартни и Стар.

Видеото към песента е създадено от режисьора Питър Джаксън. То представя цялата ливърпулската четворка, Ленън и Харисън свирят на инструментите си до съвременни кадри на двамата живи членове на "Бийтълс". В интервю пред "Съндей Таймс" Маккартни каза, че харесва идеята да бъдат един до друг. "Когато обичаш някого толкова много, не искаш той да си отиде. Те са в паметта ни, в сърцата ни."

На въпроса как би искал да бъде запомнена групата, Пол Маккартни каза: "Помня "Бийтълс", помня радостта, таланта, чувството за хумор, любовта. Ако хората също ни помнят по този начин, аз ще бъда много щастлив."

Ринго Стар каза, че би искал групата да бъде помнена "с любов". "Колко стриймвания сме имали през изминалата година - един милиард, три милиарда? "Бийтълс" още е тук", коментира още барабанистът.