Модният дизайнер на принцеса Даяна продава на търг 5 от известните й рокли

Роденият в Мароко Жак Азагури, един от любимите модни дизайнери на лейди Даяна (1961-1997), е предложил на търг в Англия пет от най-известните модели рокли на покойната принцеса на Уелс, съобщи Мейлонлайн.

Азагури не предлага оригиналите, а реплики, които е сътворил по същото време и е запазил. Сред тях са червената рокля, която принцеса Даяна носи на прием на Музея на Пеги Гугенхайм във Венеция, черната рокля, с която е облечена на галавечерята по случай 100-годишнината на британската галерия "Тейт", и бледосинята, с която за последен път се появява на публично място.

Към един от тоалетите е приложено благодарствено писмо от Даяна до Жак Азагури, написано на бланка на двореца Кенсингтън. "Много съм щастлива, че ми подариха толкова красива рокля на рождения ми ден. Благодаря ви, че направихте този ден специален", се казва в писмото. princess diana wearing a baby blue cocktail dress by jacques azagury, she initially asked for the dress to be made shorter but jacques advised against it pic.twitter.com/6xJCxKr3CB — e🐚 (@divineysl) August 14, 2022

"Посещенията на принцесата бяха много непринудени, тя обичаше да разговаря с момичетата тук. Тя не искаше от мен да направя конкретна рокля за нея, просто знаеше, че може да дойде и да намери нещо специално за себе си, че можем да й предложим уникален тоалет за всеки повод", спомня си Жак Азагури. Jacques Azagury was one of Princess Diana's favourite designers in her later years. He made a duplicate at the time of each dress’s creation and is now putting them up for sale 👇https://t.co/CcVEzyjflG — The Times and The Sunday Times (@thetimes) November 8, 2023

Търгът ще се проведе на 7 декември в Ланър, Корнуол, пише БТА.

Принцеса Даяна загина в автомобилна катастрофа в Париж на 31 август 1997 г. , година след официалния си развод с принц Чарлз, днес крал Чарлз Трети.