Райън Гослинг - сини очи, добра душа и талант на превъзходна степен

Райън Гослинг е толкова сексапилен, с една уж неосъзната лекота, че ти иде да запееш, когато го гледаш. Обаче е семеен, при това сериозно, и не за коя да е, но за мъжка пък мечта - горещата Ева Мендес. Синеокият красавец направи невероятна роля в "Ла-Ла-ленд", а наскоро и като Кен в "Барби". Догодина излиза филмът му с Емили Блънт - екшън комедията "Каскадьорът".

Той е сред рождениците на седмицата, затова нека погледнем за интересните моменти от живота му дотук.

Роден е на 12 ноември 1980 г. в Лъндън, Канада. Родителите му са Томас и Дона. Като малък страда от синдром на дефицит на вниманието. В началния курс бил на домашно обучение, майка му се грижела за това, защото другите ученици го тормозели. Общо взето бил самотно хлапе.

Започва кариерата си в телевизията на 13-годишна възраст. Добре известен факт е, че първият пробив на Райън e през януари 1993 г., когато в Монреал се провеждат прослушвания за "The All New Mickey Mouse Club" (1989). Но това, което е интригуващо е, че той побеждава 17 000 други талантливи деца и влиза в шоуто. Тогава семейството му живее в бедност, родителите са разведени и той е единственият източник на доходи за близките си.

За кратко е тренирал балет.

На 17 напуска гимназия след чести сбивания с други ученици. Прякорът му бил Белята. Няма актьорско образование.

Дебютът в киното за Райън Гослинг идва през 1996 г. с "Франкенщайн и аз" с Бърт Рейнолдс. Следват няколко години, прекарани в телевизионни продукции, които малко по малко затвърждават таланта му.

В момента разделя времето си между Торонто, Канада и Лос Анджелис, Калифорния. Има куче и две котки.

Любимият му актьор е Гари Олдман.

Между 2002 и 2003 г. има връзка с колежката си Сандра Бълок. Тя е 16 години по-голяма от него.

Домошар е и не обича да излиза от вкъщи. Няма много приятели, няколко изпитани.

Попада в кастинга на "Тетрадката", който го прави световно известен, защото продуцентите мислят, че не е привлекателен.

Мрази да го наричат хипстър.

Колата, която кара, е специално изработена за него и няма втора подобна в света.

Построява манастир в Мисисипи след пораженията на урагана Катрин.

Родителите му са мормони.

Изключително добър джаз китарист е.

Обича да ходи в Дисниленд, когато е тъжен.

Той свири всички свои сцени на пиано в "La La Land", като се научава да свири на инструмента в месеците преди снимките.

Член е на бандата "Dead Man's Bones", където пее.

Бил е гадже с Бритни Спиърс.

Два пъти имал връзка с Рейчъл Макадамс, като се срещат на снимачната площадка на "Тетрадката" (2004). Тогава те бяха заедно от юни 2005 г. до юли 2007 г., преди да се съберат отново през август 2008 г., само за да се разделят за втори път през ноември 2008 г.

Има сестра на име Манди.

Направил си е 14 татуировки върху тялото.

В момента Гослинг е собственик на "Tagine", марокански ресторант в Бевърли Хилс. Според "Morocco World News", там се събират знаменитости от A-списъка на Холивуд пред блюда от марокански специалитети.

Ричард Гиър, Салма Хайек и Киану Рийвс, наред с много други, се казвали, че са вечеряли там.

Домът му е пълен с изкуствено направени, но автентично изглеждащи скелети, които служат за осветление.

Ресторант в Сан Диего има тоалетна, посветена на него, в която са окачени всякакви негови снимки.

Силно вярващ е. И е добра, чувствителна душа. Ясно е, че Райън е перфектен джентълмен, който никога не би постъпил така с жена в реалния живот. Но той трябваше да дърпа и скубе косата на Кирстен Дънст по време на снимките на филма "Всички добри неща". Чувстваше се толкова зле от сцената, че й изпрати цветя на следващия ден.

Снима се в цели 5 филма през 2010 година, което е негов личен рекорд.

Дарява над 10 милиона долара годишно за благотворителност. Помага на PETA, "Invisible Children" и "Enough Project", пише dir.bg.

През 2011-а свързва живота си с Ева Мендес. Снимат заедно в "Мястото отвъд дърветата". Имат две дъщери - Есмералда Амада Гослинг, на 13 години и Амада Лий Гослинг, на 7 години.

Тренира и редовно практикува муай тай.

Има доберман на име Лучо.

"Планът ми е прост: да изиграя толкова герои, колкото мога".

"Разбрал съм едно: ако нещата стават естествено, значи наистина са хубави. Другото е лъжа".

"Направих си татуировки, защото остарях. Колкото повече години трупам, толкова повече ще се рисувам".