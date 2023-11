Басист, работил с Linkin Park, ги съди за авторски права

Басист, който твърди, че през 1999 г. си е сътрудничил и е записал множество песни с Linkin Park, е подал съдебен иск срещу групата, носител на "Грами", с искане за признаване на права и неизплатени хонорари.

Кайл Кристнър заяви пред сп. "RollingStone", че никога не е получил "и стотинка" за работата си, и поиска федерален съдия да се намеси и да изясни собствеността и авторството на повече от 20 спорни песни, според жалбата, подадена в Лос Анджелис по-рано този месец.

В иска основна тема е твърдението, че един от мениджърите на групата се е свързал с Кристнър през април миналата година, за да каже, че му дължи хонорари за три демозаписа и още шест отделни, които са били включени в издадения през 2020 г. "бокс сет" по случай 20-годишнината на групата. Когато Кристнър прегледал всички архивни материали в бокс сета, стигнал до заключението, че работата му се появява в "повече от двадесет песни", се казва в жалбата. Пред изданието казва, че е съобщил за своите констатации на мениджърската компания "Machine Shop Entertainment", но директорът си бил замълчал.

Музикантът заяви, че се е смятал за член на групата още през 1999 г. и дори е свирил с Linkin Park за "Warner Records Inc", което в крайна сметка е довело до договор за запис. Според иска другите членове на групата внезапно са информирали Кристнър, че е изключен през октомври 1999 г. Той твърди, че така и не е получил обяснение за това решение.

Все пак съоснователят й Майк Шинода е направил комплимент на Кайл след издаването на "Could Have Been" през 2020 г., като е определил бас солото му в песента като "страхотно", се посочва в иска.