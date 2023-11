Принцеса Даяна, Годзила срещу Кинг Конг и другите сериали през ноември

"Короната" (The Crown, Сезон 6, част 1 от 16 ноември по Netflix)

Първата порция края от най-скъпата историческа драма за британското кралско семейство. Финалът е през декември.

"Монарх: Наследството на чудовищата" (Monarch: Legacy of Monsters, от 17 ноември по Apple TV+)

Първият сериал от "Вселената на чудовищата", при това с Годзила и Кинг Конг, ще ни разкаже за тайната организация "Монарх", която се занимава с изучаването на гигантските чудовища. Една от главните роли е на Кърт Ръсел, а в младата му версия е синът му Уайът.

"Всичко, което не можем да видим" (All the Light We Cannot See, от 2 ноември по Netflix)

Филмът е екранизация на историческия роман на Антъни Дор "Целият ни невидим свят", за който писателят получава "Пулицър". Режисьор е Стивън Найт ("Остри покриви"), а продуцент - Шон Леви ("Много странни неща").

Сериалът е посветен на преплитащите се съдби на сляпо френско момиче и германски войник по време на Втората световна война. В главните роли са дебютантката Ария Миа Лоберти и Луис Хофман от сериала "Тъмнина".

Компания им правят Марк Ръфало ("Отмъстители") и Хю Лори (вярно ли трябва да ви обяснавам кой е?! Добре де, пастрокът на мишката Стюърт Литъл и между другото доктор Хаус).

"Непобедимият" (Invincible, от 3 ноември по Amazon Prime Video)

Продължение на нашумелия сериал за сина на най-могъщия супергерой на света, който се опитва по всякакъв начин да не прилича на баща си.

"Хора на закона: Бас Рийвз" (Lawmen: Bass Reeves, от 5 ноември по Paramount+)

Поредното попълнение на вселената на неоуестърна на Тейлър Шеридън "Йелоустоун". Той разказва за първия тъмнокож шериф в историята на САЩ. След Гражданската война Бас Рийвз застава на страната на закона в индианските територии и за 32-годишната си кариера прибира над 3000 престъпници, без да бъде дори ранен нито веднъж.

Е, няколко пъти му прострелват шапката и веднъж колана. В главната роля е Дейвид Ойелоуо, а освен това участват Денис Куейд и Доналд Съдърланд.

"Виновници" (Culprits, от 8 ноември по Disney+)

В центъра на сюжета на криминалния трилър на Джонатън Блейксън, автор на черната комедия "Много ми пука" с Розамунд Пайк и Питър Динклейъджъм, е банда обирджии, които започват да умират един след друг. Сред актьорите са Нейтън Скот-Джарет, Джема Атертън и Еди Изард.

"Пиратки" (The Buccaneers, от 8 ноември по Apple TV+)

Адаптация по едноименния незавършен роман на получилата премията "Пулицър" Едит Уотсън за група млади американки, които се оказват във висшето общество на Лондон през 70-те години на ХIХ век. През 1995 г. вече имаше сериал по същата книга с Карла Гуджино и Мира Сорвино. В новата версия участват Кристин Форсет ("В търсене на Аляска"), Алиша Боу ("13 причини") Джоуди Тота ("Шампионите") и Кристина Хендрикс ("Безумците").

"Проклятието" (The Curse, от 10 ноември по Paramount+)

Комедиен сериал на Нейтън Филдър ("Репетицията") и Бени Сафди ("Добри времена", "Нешлифовани скъпоценности", в който младоженци (съпругата е Ема Стоун, а съпругът - самият Филдър) се опитват да водят "благотворително шоу" и в същото време да зебременеят, но и в двата случая им пречи (според тях), че са ги прокълнали.

"За цялото човечество" (For All Mankind, сезон 4 от 10 ноември по Apple TV+)

Продължение на драматичната история в жанра на алтернативна история, където руснаците кацат на Луната преди американците, а надпреварата в Космоса изобщо не е приключила. Действията в новите серии се развиват на Марс през 2003 г.

"Убийство на края на света" (A Murder at the End of the World, от 14 ноември по Hulu, преместен от края на август)

Авторите на сериала "ОА" (нещо като "Истински ангел") Брит Марлинг и Зал Батманглидж вадят ножовете. В центъра на сюжета е младата детективка любителка Дарби Харт (Ема Корин от "Короната"). Заедно с още осем човека тя получава покана за събитие от тайнствен милиардер затворник (Клайв Оуен, между другото). Разбира се, един от присъстващите е намерен мъртъв и Дарби трябва да приложи всичките си усилия, за да стигне до истината.

"Скот Пилигрим натиска газта" (Scott Pilgrim Takes Off, от 17 ноември по Netflix)

Анимирана адаптация на серията комикси на Брайън Ли О'Мели "Скот Пилигрим", която озвучават участвалите в игралния филм от 2010 г. Майкъл Сера, Мери Елизабет Уинстед и останалите.

"Фарго" (Fargo, сезон 5, от 22 ноември по Hulu)

Пети сезон на поредицата, вдъхновена от култовия филм на братя Коен. Посветен е на типична (поне на външен вид) американска домакиня, от чието тайнствено минало изведнъж се заинтересуват местните власти. Сред главните действащи лица са Джуно Темпъл ("Тед Ласо"), Джон Хем ("Безумци"), Дженифър Джейсън Лий ("Омразната осморка"), Джо Къри ("Много странни работи") и Ламърн Морис ("Новачката").

"Доктор Кой" (Doctor Whо, специални епизоди 2023 г., от 25 ноември BBC One и Disney+)

В цикъла от три специални епизода във връзка с 60-ата годишнина на "Доктор Кой" в проекта се завръща Ръсел Ти Дейвис, който върна на екран сериала през 2005 г., както и актьорът Дейвид Тенант, който беше в ролята на десетия Доктор. В новите епизоди се обяснява, че именно той играе 14-ия, но просто е със същата външност. Освен това на екрана пак ще видим Катрийн Тейт в ролята на спътницата му Дона Ноубъл.

"Далечните падини" (Faraway Downs, от 26 ноември по Disney+)

Разширена до шест серии версия на филма на Бъз Лърман "Австралия" от 2008 г. с Никол Кидман и Хю Джакман в главните роли. Сюжетът е посветен на любовта на английската аристократка Сара Ашли и овчаря Дроувър в Австралия през 30-те години на миналия век.

"Ловкият мошеник" (The Artful Dodger, от 29 ноември по Hulu)

Още една историческа драма от Австралия, но от 50-те години от ХIХ век. Нещо като продължение или свързана с "Оливър Туист" на Чарлз Дикенс. Бившият джебчия Джейк Даукинс е изпратен в Австралия и намира призванието си като хирург. Но новият му живот е заплашен от действията на "забавния възрастен джентълмен" Фейгън. В главните роли са Томас Броуди-Сангстър и Дейвид Тюлис.