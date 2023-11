Джон Батист обяви първото си северноамериканско турне

Джон Батист, музикантът, носител на „Грами" и „Оскар", и бивш бендлидер на „Късното шоу със Стивън Колбърт", ще започне първото си северноамериканско турне за промотиране на новия си албум, съобщи АП.

Широкообхватният албум World Music Radio, който включва характерната за него богата смесица от аренби, хип-хоп, суинг, джаз и поп, беше издаден през лятото.

Новината за турнето дойде в понеделник след обявяването през уикенда на номинациите за „Грами" за 2024 г. Батист е номиниран за шест награди „Грами", включително за албум, песен и запис на годината.

Турнето под наслов Uneasy Tour: Purifying the Airwaves for the People ("Неловко турне: Пречистване на ефира за народа") ще започне на 16 февруари в Портланд, Орегон, и ще обхване САЩ и Канада. Турнето ще завърши в Мирамар Бийч, Флорида, на 27 април. По пътя си той ще посети множество градове, сред които Сиатъл, Сан Франциско, Детройт, Филаделфия, Ню Йорк и Атланта.

„Обичам числата, така че: 20 театъра и 24 представления, за да благословим повратната 2024 година. За първото си самостоятелно турне искам да свиря в по-малки зали и да стимулирам преживявания, които да ми позволят наистина да усетя хората, докато свиря", сподели Батист и добави:

„Мислете за тези 24 концерта не толкова като за турне, колкото като за поредица от 24 преживявания, които не трябва да се пропускат, защото всяко от тях е уникално. Планираме тези изпълнения да бъдат катализатори, които да обединят хората, да повишат осведомеността за нещата, които ме вълнуват, и да вдъхновят промяна в тази страна и в света". Целта, казва Джон Батист, е да се преживеят неговите изпълнения в „интимни, жизнеутвърждаващи презентации, създадени, за да обединят, издигнат и вдъхновят всички нас в тези времена на промяна и несигурност".

Предварителната продажба започва на 14 ноември, а билетите за широката публика ще бъдат пуснати на 17 ноември, пише БТА.

За тези, които не могат да чакат до следващата година, Батист е герой на нов документален филм, озаглавен „Американска симфония", който проследява усилията му да композира симфония, докато съпругата му, писателката Сулейка Джауад, се подлага на лечение за рак.