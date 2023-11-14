Васил Петров и Врачанската филхармония правят коледно турне

Балади, валсове и песни в стиловете суинг и джаз ще звучат на коледните концерти на Васил Петров заедно с Врачанската филхармония. Диригент е Христо Павлов. Програмата се казва наречена White Christmas ("Бяла Коледа"). Освен едноименната песен White Christmas ще бъдат изпълнени Let it Snow, Jingle Bells, Ave Maria и др. Коледното турне започва на 1 декември в Монтана. Следват Пловдив – 12 декември, Сливен – 13 декември, Ямбол – 14 декември, Кюстендил – 15 декември, Кърджали – 16 декември, и Кнежа – 18 декември.