Обявиха Ким Кардашиян за мъж на годината

Ким Кардашиян е мъж на годината, колкото и невероятно да звучи!

Риалити звездата, която от известно време се води и предприемач, спечели наградата на GQ "Men of the Year" и украси корицата на списанието. За това самата тя се похвали в социалните си мрежи, като качи снимка, позирайки с вратовръзка. View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian (@kimkardashian)

Интервюто, което даде пред изданието обхвана широк кръг от теми - от бизнеса й за бельо и спортни дрехи "SKIMS", през семейството и развода й, до покойния й баща Робърт Кардашиян. Впрочем "SKIMS" става официалното бельо на NBA, тъй като отскоро Ким пусна и мъжка линия, посочва CNN.

Също така повдигна темата за бившия си съпруг - Кание Уест, и заяви, че в крайна сметка иска четирите им деца да бъдат "обичани и чути", предаде Дир.бг.

"Те са само деца, трудно се преминава през такова нещо на толкова ранна възраст", коментира тя, визирайки как развода й с рапъра е повлиял на Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм. "Трябва да се увериш, че те могат да те разберат. Нормално е да покажеш уязвимата си страна. Никога не трябва да се стига до негативизъм."