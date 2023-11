Хотели отменят резервации на Роджър Уотърс заради обвиненията му в антисемитизъм

Хотели в Аржентина и Уругвай отменят резервации на Роджър Уотърс заради обвинения в антисемитизъм срещу британския певец, известен с пропалестинската си позиция, съобщиха АП и АФП.

Уотърс трябваше да отседне в Буенос Айрес, Аржентина, преди концертите от турнето си This is Not a Drill на 21 и 22 ноември. Резервациите обаче бяха отменени, като хотелите посочват за причина липса на свободни стаи, пише аржентинският вестник "Пахина 12".

Хотели в Монтевидео, в съседен Уругвай, също отказват да приемат Уотърс, без да дават обяснения, пише БТА.

Певецът каза пред "Пахина 12", че затова още се намира в Сао Пауло, Бразилия, където изнесе концерт преди няколко дена.

"Имах уговорена вечеря на 16 ноември с Хосе Мухика, бившия президент на Уругвай, който е мой приятел. И не мога да отида ..., защото израелското лоби и каквото и да се наричат те, ме забраниха", каза Уотърс пред "Пахина 12".

Председателят на Централния израелски комитет на Уругвай Роби Шиндлер е изпратил писмо до хотел "Софител", в което го призовава да не приема Уотърс, съобщи "Пахина 12".

Уотърс "се възползва от славата си на артист, за да лъже и да излива омразата си към Израел и всички евреи", казва Шиндлер, цитиран от "Пахина 12". "Приемайки го, Вие, дори и да не искате, ще разпространявате омразата, която този човек излъчва", добавя Шиндлер.

Срещу Уотърс от години има обвинения в антисемитизъм, включително критики от страна на правителството на САЩ тази година. Държавният департамент каза, че Уотърс има "дългогодишен опит в използването на антисемитски тропи, за да очерня еврейския народ".

В разговор с "Пахина 12" той категорично отрича това. "Правят го, защото вярвам в правата на човека и говоря открито за геноцида над палестинския народ", казва Уотърс.

В неотдавнашно интервю с журналиста Глен Грийнуолд музикантът казва, че изненадващото нападение на бойци на "Хамас" в Израел на 7 октомври "е раздухано от израелците, които са измислили истории за обезглавяване на бебета", припомня Асошиейтед прес.