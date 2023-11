Най-скъпата китара на Ерик Клептън бе продадена на търг за над 1 милион долара

Китара, на която британската музикална легенда Ерик Клептън е свирил по време на участието си в рокгрупата „Крийм", оглави класацията на търг за рокендрол вещи в Лондон, съобщава ДПА.

Електрическата китара „Гибсън Ес Джи" от 1964 г. беше продадена за 1 270 000 долара на колекционера Джим Ирсей, след като в четвъртък вечерта стана хит на разпродажба под наслов Worn And Torn: Rock N Roll Iconic Guitars And Memorabilia („Износени от употреба: Иконични китари и меморабилия на рокендрола").

От аукционната къща „Джулиънс окшънс" заявиха, че това е най-скъпата китара на Клептън, продавана някога на търг.

Тя е известна като китарата на Клептън The Fool ("Глупакът"), тъй като е изрисувана по поръчка с психеделични мотиви от холандското артистично дуо The Fool, основано от Марийке Когер и Симон Постума. По-късно The Fool си сътрудничи с много други известни музиканти, включително прави дизайна на костюмите, носени от „Бийтълс" по време на излъчването на изпълнението на All You Need Is Love и във филма им Magical Mystery Tour от 1967 г. Носи се легенда, че Клептън е получил китарата от звездата на „Бийтълс" Джордж Харисън след излизането на албума на „Крийм" от 1966 г. Fresh Cream и е неговият основен инструмент за разработване на т.нар. „женски тон", превърнал се във влиятелен звук в историята на рока.

Клептън обяснява в интервю от 1967 г.: „Сега свиря по-плавно. Развивам това, което наричам моя „женски тон". Това е сладък звук, нещо като солото на I Feel Free". Тонът се постига чрез комбинация от настройки на тона на китарите и усилвателя „Маршал Джей Ти Ем 45" на Клептън. Списание „Винтидж гитар" определя, че „началният риф и солото на Sunshine of Your Love са може би най-добрите илюстрации на пълния женски тон".

На търга бяха продадени и други предмети на британски звезди, включително синьо-бяло яке, носено от сър Елтън Джон в клипа към сингъла му Passengers от 1984 г., което беше продадено за 5200 долара, съобщи БТА.

Оригинален автомобил Chevrolet Corvette Stingray от 1966 г., който е бил лично притежаван и управляван от китариста на „Гънс енд Роузис" Слаш, също бе продаден за 227 500 долара.

По същия начин бас китарата на Джон МакВий, на която той свири в официалните клипове на „Флийтуд Мак" за Little Lies и Seven Wonders от албума Tango In The Night, беше продадена за 13 000 долара.

Междувременно поръчково черно яке във военен стил със златни украшения, носено на сцената от покойната американска музикална звезда Майкъл Джексън по време на световното му турне Dangerous World Tour през 1992-1993 г., беше продадено за 101 600 долара.

Списъкът на "Джулиънс окшънс" от рокендрол предмети на следващ етап от търга ще включва китара, на която Кърт Кобейн е свирил по време на последното изпълнение на "Нирвана" в Мюнхен през март 1994 г. Синята електрическа китара "Фендер Мустанг", чиято цена се определя на между един и два милиона щатски долара, е използвана по време на турнето на "Нирвана" през 1993-1994 г., малко повече от месец преди смъртта на Кобейн.