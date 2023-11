Вижте кои са най-впечатляващите коледни базари

Нищо не може да повдигне празничния дух така, както един коледен базар. Въпреки че тези събития водят началото си от Виена - първият декемврийски базар в града е от 1298 г., традицията се е разпространила по целия свят през вековете.

От Германия през Швейцария и Сингапур до Ню Йорк, трудно е да се намери популярна туристическа дестинация, която да не разполага с впечатляващ коледен пазар.

Някои от тях са толкова популярни, че сами по себе си са се превърнали в туристически атракции. CNN представя някои от най-добрите коледни базари, които се провеждат по света тази година.

Wiener Christkindlmarkt, Виена, Австрия

Магическият спектакъл във Виена, включващ елени, гигантско виенско колело и класическа сцена на Рождество Христово, чудесно пресъздава празничния дух. Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Hotel Post Wien (@hotelpostwien)

Въпреки че в австрийската столица има около 20 коледни пазара, Wiener Christkindlmarkt или Rathausplatz е едно от най-старите и традиционни събития.

То се провежда пред кметството и е известно още като Коледния пазар "Виенска мечта", включва и детска ледена пързалка с площ 150 кв. м, а известното Дърво на сърцата - гигантско кленово дърво, украсено със стотици блестящи сърца, е фаворит на посетителите и чудесна възможност за снимки.

Има и много сергии, предлагащи вкусни лакомства като австрийски наденички и джинджифилови бисквити, както и домашен коледен пунш.

Wiener Christkindlmarkt се провежда от 10 ноември до 26 декември.

Коледен базар в Базел, Швейцария

Тук духът на Коледа сякаш си е у дома. По това време на годината повечето швейцарски градове са завладени от празнични пазари и атмосферата е невероятна. Но коледният пазар в Базел е най-големият и може би най-добрият.

Разделен на две различни секции на Barfusserplatz и Munsterplatz, той се състои от над 150 страхотно сергии, продаващи коледни подправки, декорации и свещи.

Семейните атракции включват коледната приказна гора на Munsterplatz с дейности, като украсяване на меденки и свещи, работилница със звезди и празнично влакче.

Присъстващите могат да се разходят по стълбището на кулата Свети Мартин за невероятна гледка към светлините, осветяващи стария град, или да отпият глътка греяно вино на 13-метровата коледна пирамида на Барфусерплац.

Коледният базар в Базел отваря врати на 23 ноември и ще продължи до 23 декември.

Коледният базар в Страсбург, Франция

Един от най-старите коледни базари в Европа, се провежда за първи път през далечната 1570 г. и оттогава се е развил значително.

Разположен на повече от 10 места, включително част от обекта на световното наследство на ЮНЕСКО Grande Île, изключително популярният пазар осветява града с хиляди блещукащи коледни светлини и празнични орнаменти.

Празничният пазар, който привлича над два милиона души годишно, включва стотици дървени къщички, на които се продава всичко - от украса и подаръци до местно елзаско вино. Площад Klebe е може би най-популярното място заради изложената голяма коледна елха.

Но посетителите ще могат да се насладят на безброй вълшебни гледки, докато се разхождат из тесните улички и красивите площади на града.

Коледният базар в Страсбург започва на 24 ноември и затваря на 24 декември.

Winter Wonders, Брюксел, Белгия

Брюксел наистина оживява по Коледа благодарение на Winter Wonders, който прилича повече на фестивал, отколкото на базар.

Едно от най-големите и популярни събития в страната, то се простира през Bourse, Place de la Monnaie, Grand Place, Place Sainte Catherine и Marche aux Poissons.

Сред забавленията са светлинно и звуково шоу, пързаляне с кънки на лед и панаирни атракциони, а посетителите могат да се разходят из около 200 къщички, в които се предлагат глювайн, белгийска бира и гофрети, и да погледнат с удивление огромната коледна елха, издигната на Гран Плас.

Brussels Winter Wonders отваря врати от 24 ноември и продължава до 31 декември.

Коледни базари на Стария градски площад и Вацлавския площад, Прага, Чехия

Да се каже, че Прага дава всичко на Коледа дори е подценяващо. Чешката столица е определение за зимна страна на чудесата по време на празничния период. Въпреки че има базари из целия град, основните могат да бъдат намерени на Стария градски площад и Вацлавския площад.

За щастие, тези места са само на няколко минути пеша едно от друго, така че празнуващите могат лесно да ги посетят за един ден.

Площадът на Стария град предлага безкрайни забавления - представления на живо, танцови изпълнения и творчески работилници, докато Вацлавският площад е прекрасен избор, ако искате да откриете ръчно изработени подаръци и местни лакомства като клобаса (чешка наденица) и греяно вино.

Пазарите ще бъдат отворени от 2 декември до 6 януари 2024 г.

Fira de Santa Llucia, Барселона, Испания

Датиращ от 1786 г., Fira de Santa Llucia се превръща от еднодневно събитие в чест на празника на Санта Лусия, отбелязващ се на 13 декември, в триседмичен панаир. Провеждан точно пред катедралата в Барселона, оживеният базар е разделен на четири различни секции.

В първата посетителите могат да си купят декорации и фигурки за Рождество Христово. Разделът за занаяти включва ръчно изработени продукти и бижута, докато Simbombes е предназначен за музикални инструменти.

Има и много празнични дейности, като разказване на истории, коледен парад и caga tio - огромна коледна пинята, от която падат бонбони и подаръци, когато я ударите с пръчка.

Fira de Santa Llucia ще се проведе от 24 ноември до 23 декември.

I Mercati Natale, Piazza Santa Croce, Флоренция, Италия

Със сигурност ще останете очаровани от този базар, но нищо не може да надмине красивия фон, пред францисканската базилика Санта Кроче.

Въпреки че този традиционен панаир носи традицията си от Хайделберг, Германия до Флоренция всяка година, това е италианско събитие в много отношения благодарение на пейзажа и изобилието от местни лакомства, като панфорте.

Със сигурност обаче няма недостиг на джинджифилов хляб, щрудел и традиционни бисквитки. Онези, които се разходят до близкия Пиаца дел Дуомо, ще останат впечатлени от великолепната сцена на Рождество Христово, както и от невероятната коледна елха, която е осветена преди празника на Непорочното зачатие на 8 декември.

I Mercati Natale започва на 18 ноември и продължава до 17 декември.

Advent в Загреб, Хърватия

Не е трудно да се разбере защо Загреб е избран за "най-добра дестинация за коледен базар" в онлайн анкетата на туристическия портал European Best Destinations в три последователни години.

Съставен от около 25 коледни базара, разположени в хърватската столица, Advent в Загреб е вълшебна гледка. Представете си - сцени на Рождество Христово на живо, ледени скулптури, концерти на открито, попъп барове и трамвай с Дядо Коледа и неговите елфи.

Има и зона, посветена на забавленията, в който "веселяци" танцуват на улицата, докато опитват улична храна и слушат музика на живо.

Advent в Загреб отваря врати на 2 декември и ще продължи до 7 януари 2024 г.

Коледа в Тиволи, Копенхаген, Дания

Твърди се, че коледният базар е вдъхновил създаването на Дисниленд. Този датски увеселителен парк и градина за развлечения е ослепително място за посещение по всяко време на годината. Но ще ви е трудно да откриете по-пленителна дестинация от градините Тиволи през празничния период.

Има над 1000 красиво украсени коледни елхи, разположени на красивите площи, на които се предлага всичко - от панаирни разходки до традиционен Pixie Band - това е зимно изживяване като никое друго.

Ежегодното шествие на Лусия на 13 декември, в което повече от 100 момичета преминават през градините, носейки свещи и пеейки, за да отбележат деня на Света Лусия, е особен акцент, заедно с фойерверките, които се провеждат между 25 и 26 декември, както и в навечерието на Нова Година.

Коледа в Тиволи се провежда от 19 ноември до 31 декември (паркът ще бъде затворен на 24 декември)

Коледен базар в Талин, Естония

Един от най-модерните европейски коледни базари. Разположен на площада на кметството, той е изпълнен със сергии с традиционна естонска кухня, занаятчийски хляб и каквито помислите изделия за продажба.

Ако търсите забавления, със сигурност ще ги откриете - има въртележки, зимна пещера и Дядо Коледа, който се движи с шейна, дърпана от елени. Посетителите се радват и на редовни представления на танцови трупи и хорове.

Но както при много подобни пазари, коледната елха е основното събитие. Дървото на Талин се намира тук от 1441 г.

Коледният базар ще се проведе от 1 декември до 7 януари 2024 г.

Коледният пазар Skansen, Стокхолм

Skansen е разположен на остров Юргорден в най-стария музей на открито в света, и е прекрасен експонат на шведската култура с малко добавена коледна магия.

Историческите къщи, изложени в музея, са украсени с цветни декорации и всички маси вътре са подредени за коледна вечеря.

Посетителите могат да направят свои собствени декорации на коледните работилници, да участват в редовни демонстрации на занаяти или да се присъединят към танците около дървото на площад Bollnäs - основното място на Skansen.

Коледният базар е отворен в петък, събота и неделя от 24 ноември до 17 декември.

Tuomaan Markkinat, Хелзинки, Финландия

Този чудесен скандинавски коледен базар се провежда на Сенатския площад в Хелзинки, близо до статуята на император Александър II.

Централният елемент на Tuomaan Markkinat е винтидж въртележка, но безбройните търговци, продаващи традиционни коледни деликатеси, глоги - финландската версия на греяното вино, и занаятчийски продукти също имат голяма притегателна сила.

Децата могат да посетят Дядо Коледа, който има своя собствена дървена колиба тук, както и да се присъединят към празнични дейности, като украсяване на коледни сладки. Базарът впечатлява с множество топ заведения за хранене, от които да избирате.

Tuomaan Markkinat отваря врати на 1 декември и ще продългжи до 22 декември.

Коледните базари на площад Vörösmarty и базиликата Св. Стефан, Будапеща, Унгария

Будапеща има два основни празнични базара - на базиликата Свети Стефан, или Advent Bazilika и на площад Vörösmarty. Първият се провежда пред известната базилика, където тълпи се събират, за да наблюдават редовните 3D светлинни шоута, които се прожектират върху фасадата ѝ.

Има около 150 сергии за сладкиши, вино и изкуства и занаяти. Пазарът на площад Vorosmarty е разположен в сърцето на града и привлича над 800 000 посетители годишно.

Неговият основен акцент обикновено е гигантски адвент календар, който разкрива нов прозорец от 1 до 23 декември, въпреки че фантастичните унгарски храни на сергиите му също са особено забележителни.

Пазарите ще отворят на 17 ноември и ще затворят на 1 януари 2024 г.

Christkindlesmarkt и Gendarmenmarkt, Германия

Зимните улични базари на открито отдавна се свързват с Германия, а европейската страна е дом на някои от най-старите и най-посещавани техни празнични варианти. В столицата Берлин има около 80, от които да избирате, но Gendarmenmark е може би най-известният.

Разположен между Franzosischer Dom и Deutscher Dom, това е лабиринт от дървени колиби с наденички, греяно вино и джинджифилов хляб, в комбинация с възможност за покупка на уникални коледни подаръци.

Посетителите могат да се насладят на вечерни концерти с танцови и музикални изпълнения.

В Нюрнберг - втория по големина град в Бавария, известният Christkindlesmarkt съществува от 16 век. По време на коледния период на централния пазарен площад на града се издигат около 200 щанда и целият район кипи от активност. Базарът обикновено привлича около два милиона души всяка година и несъмнено е един от годишните акценти на Нюрнберг.

Christkindlesmarkt 2023 започва на 1 декември и завършва на 24 декември. Gendarmenmarkt отваря на 27 ноември и затваря на 31 декември.

Hyde Park Winter Wonderland, Лондон, Великобритания

Едно от най-дългоочакваните зимни събития в британската столица.

Любимият празник, стартирал през 2005 г., привлича огромни тълпи всяка година благодарение на своите над 200 обекта, включително голямо виенско колело с височина 70 метра, щандове за греяно вино и открита ледена пързалка - най-голямата в Великобритания.

Посетителите могат да създават ледени фигури, да гледат циркова трупа, да слушат музика на живо в оживения бар Fire Pit или да се насладят на някоя от многото храни, предлагани в Street Food Village.

Hyde Park Winter Wonderland отваря врати на 17 ноември и ще продължи до 1 януари 2024 г.

Коледен базар в Краков, Полша

Разположен на огромна част от Rynek Glowny - централния площад на полския град, Коледният базар в Краков е сред най-големите в Европа. Историческата базилика "Света Богородица" служи като зашеметяващ фон на годишното събитие, което съществува от началото на 14-и век. Посетителите могат да се насладят на полски деликатеси, като kiełbasa (наденица), да пазаруват ръчно изработени подаръци или лакомства, докато слушат музика на живо. На пазара се представят различни сцени на Рождество Христово.

Коледният базар в Краков ще се проведе от 24 ноември до 1 януари 2024 г.

Christmas Wonderland в Gardens by the Bay, Сингапур

Провежда се за десета поредна година и популярността му продължава да расте. Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Christmas Wonderland Singapore (@christmaswonderlandsg)

Организирано в известния природен парк Gardens by the Bay, годишното събитие, което продължава около четири седмици, обхваща повече от 27 000 квадратни метра и е разделено на три зони - Supertree Grove, Frosty's Fairground at The Meadow и Gingerbread Grove - всички пълни с атракции.

От панаирни разходки до коледно влакче, светлинни и звукови представления, карнавални игри, джинджифилова къща в реални размери, осветена от захарни бастунчета, до изпълнения на живо, има много дейности, от които да избирате.

Високата 20 метра Spalliera - великолепен дизайн, вдъхновен от замъка Мезола в Северна Италия, е един от основните акценти, заедно със зашеметяващата Алея на светлините, която е осветена от около 75 000 крушки.

Christmas Wonderland в Gardens by the Bay отваря врати на 1 декември и затваря на 1 януари 2024 г.

The Distillery Winter Village, Торонто, Канада

Distillery Winter Village е интимна и очарователна визия на традиционния европейски празничен пазар. Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от The Distillery Historic District (@distilleryto)

Провежда се в историческия квартал Distillery District и включва сергии на открито, пеене на коледни песни, лов на меденки и огромно коледно дърво.

Посетителите могат да намерят всичко на многобройните щандове - занаятчийска храна, ръчно изработени подаръци и празнични напитки.

The Distillery Winter Village 2023 ще бъде отворен всеки ден (с изключение на 25 декември) до Нова година.

Winter Village в Bryant Park, Ню Йорк, САЩ

Всяка година Bryant Park в Манхатън се превръща във великолепна страна на чудесата за Winter Village. Прочутият базар на открито е прекрасна гледка с над 150 специално проектирани павилиона и ледена пързалка, която е безплатна за използване, при условие че имате свои собствени кънки. Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от @khaosxul

Барът край пързалката и залата за хранене The Lodge предлагат еклектична комбинация от заведения за хранене, както и открита бирена градина, и коктейл бар. Извън Winter Village, фонтанът Josephine Shaw Lowell е най-красив през зимата, когато редовно замръзва.

Bank of America Winter Village в Bryant Park отвори врати на 27 октомври и ще работи до 3 март 2024 г.

Christkindlmarket, Чикаго, САЩ

Открит за първи път през 1996 г., Christkindlmarket в Чикаго черпи вдъхновение от историческия Christkindelmarkt в Нюрнберг, Германия.

Разположен на три места - Daley Plaza, Gallagher Way в Wrigley Field и RiverEdge Park в Aurora, изключително популярният базар предлага забавление на живо с множество щандове, продаващи всичко - от братвурст и вино с горещи подправки до ръчно изработени сувенир, пише dir.

Входът е безплатен, но тези, които посещават Daley Plaza и искат да пропуснат тълпите, имат опцията да закупят пропуск за 25 долара за бърз вход през уикендите. Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Choose Chicago (@choosechicago)

Christkindlmarket работи от 17 ноември до 24 декември.