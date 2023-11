Морган Уолън и Тейлър Суифт с рекорди на музикалните награди на „Билборд“ за 2023 г.

В неделя, 19 ноември, кънтри певецът Морган Уолън отбеляза 11 първи места на церемонията за музикалните награди на „Билборд“, което представлява най-голямата годишна равносметка за който и да е изпълнител, откакто Дрейк получи 12 приза през 2019 г., съобщи изданието на сайта си, предава БТА.

Тейлър Суифт спечели 10 награди тази година, с което общият брой на тези отличия в кариерата ѝ досега достигна 39, което я поставя в равенство с Дрейк за най-много награди за всички времена. (Дрейк спечели пет награди тази година, за да достигне същия брой).

Уолън спечели награди както за най-добър албум (One Thing at a Time) , така и за най-добра песен (Last Night). За първи път един изпълнител печели и двете ключови награди в една и съща година, откакто Ъшър го направи през 2004 г. с албума Confessions и с мегахита Yeah! (с участието на Лил Джон и Лудакрис).

Суифт спечели наградата за най-добър изпълнител за трети път, което я поставя в равенство с Дрейк за най-много победи в тази категория.

Уолън доминираше изцяло в кънтри категориите, като спечели титлите най-добър кънтри изпълнител, най-добър кънтри албум, най-добра кънтри песен и най-добро кънтри турне.

Дрейк беше също толкова безпощаден в областта на рапа, като спечели наградата за най-добър рап изпълнител за рекорден пети път, за най-добро рап турне за втори път, както и за най-добър рап албум (Her Loss) и най-добра рап песен (Rich Flex).

Сиза и Зак Брайън оглавиха категориите аренби и рок. Сиза спечели наградата за най-добра аренби изпълнителка, най-добър аренби албум (SOS) и най-добра аренби песен (КіІІ Bill). Но наградата за най-добър аренби изпълнител на турне отиде при Бионсе.

Зак Брайън спечели приза за най-добър рок изпълнител, най-добър рок албум (American Heartbreak) и най-добра рок песен (Something in the Orange). Наградата за най-добър рок изпълнител на турне обаче отиде при „Колдплей“. Победите на Брайън включват ключовата категория за най-добър нов изпълнител.

21 Савидж, Бед Бъни, Бионсе и Майли Сайръс спечелиха по три награди. По този начин общият брой на наградите на Бионсе достигна 16, което я поставя в равенство с Уитни Хюстън и Марая Кери за най-много „Билборд“ отличия на цветнокожа жена. Тази година Кери получи специална награда за постижения в класациите за историческия успех на сингъла си All I Want for Christmas Is You, който оглавяваше класацията на „Билборд“ всяка година от 2019 до 2022 г. и може да се завърне на първото място и тази година.

Имаше и горчиви разочарования - Люк Кумс бе финалист в 10 категории, но не получи нито една награда. Ариана Гранде беше на финал в пет категории и също така не спечели нито една. „Металика“ пък загубиха съревнованието за най-добра рок група от „Арктик Мънкис“.