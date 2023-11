Ким Кардашиян влиза в ролята на продуцент и актриса в нова комедия

Ким Кардашиян преминава от малкия екран към големия.

Звездата от "Kardashians" ще продуцира и ще играе в предстояща комедия, озаглавена "The 5th Wheel", която е по сценарий на Паула Пел и Джанин Брито.

Съобщава се, че Кардашиян е участвала практически в представянето на филма и дори е присъствала на всяка среща, за да се представи подобаващо.



Уменията на основателката на Skims като бизнесдама изглежда са повлияли на Холивуд, тъй като множество студия желаят да правят бизнес с нея.

Въпреки че има богат опит като риалити звезда, 43-годишната Кардашиян няма голям опит в света на сценариите.

Наскоро тя участва в сериала на ужасите „American Horror Story", роля, която ѝ спечели както похвали, така и критики от зрителите.

Актрисите Пати ЛуПоун и Шарън Стоун се обявиха срещу кастинга по това време, като легендата на "Бродуей" каза на Анди Коен, че Кардашиян „отнема ролята на актьорите".

Кардашиян също направи озвучаване за анимационния филм "Paw Patrol: The Mighty Movie" заедно с две от децата си, Норт и Сейнт, пише vesti.bg.

Според правни документи, Норт - която играе кученце на име Мини във филма - е получил 20 000 долара за четири записни сесии. Междувременно 7-годишната Сейнт спечели 10 000 долара за две записни сесии за ролята си.