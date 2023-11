Дрейк е начело на класацията за албуми на "Билборд"

Канадският рапър Дрейк оглавява класацията за албуми на "Билборд" с For All the Dogs, съобщи сайтът на изданието, цитиран от БТА.

Той се качи на върха от четвърто място, което заемаше в подреждането миналата седмица. От For All the Dogs са продадени 145 000 еквивалентни единици за отчетния период.

Дрейк отново стъпи на върха на класацията на "Билборд", където беше в края на октомври. Интересът към продукцията на канадския рапър се повиши отново, след като на 17 ноември излезе луксозна версия с включени нови шест песни. Тя е озаглавена For All the Dogs Scary Hours Edition.

Певицата Тейлър Суифт слиза с една позиция и тази седмица е на второ място с 1989 (Taylor's Version)- преиздадена версия на продукцията й от 2014 г. За периода на отчитане са продадени 138 000 еквивалентни единици от албума. Продукцията излезе на пазара на 27 октомври и две последователни седмици беше начело на класация на "Билборд".

Доли Партън дебютира на трета позиция в чарта с новия си албум Rockstar. Това е най-високото място, което звездата на кънтри музиката е заемала в подреждането. Rockstar е и третата продукцията на Партън, влязла в топ 10 на чарта на "Билборд". През 2014 г. тя стигна до шесто място с Blue Smoke, а през 1987 г. и Trio се изкачи до същата позиция.

От новия албум на Доли Партън, която е на 77 години, са продадени 128 000 еквиваленти единици за отчетния период.

В челната петица на чарта на "Билборд" за албуми място намира и момчешката група от Република Корея "Енхайпен" с продукцията си Orange Blood. От него са продадени 90 000 еквивалентни едници за отчетния период.

Петата позиция е отново е за Морган Уолън с One Thing at a Time. От него са продадени 68 000 еквивалентни единици.