"Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии" и другите филми през ноември

По света и у нас излезе първият прикуел (филм преди началото на основната поредица) на "Игрите на глада" с подзаглавие "Балада за пойни птици и змии".

Засне го режисьорът на повечето серии отпреди това Франсис Лоурънс, а сценарият е базиран върху едноименната книга на Сюзан Колинз. Събитията там се развиват 64 години преди тези в първия филм, в който главна героиня е Кътнис Евърдийн, или Сойка присмехулка.

Но сега главен герой е младият Кориолан Сноу - бъдещият жесток диктатор и управител на антиутопичната държава Панем.

Това е петият филм от поредицата и четвъртият в режисьорската кариера на Лоурънс, който преди това нашумя с "Константин" с Киану Рийвз и "Аз съм легенда" с Уил Смит. Той пое поредицата през 2013 г. и оттогава не я е изпускал.

"Балада за пойни птици и змии" разказва не толкова за основаването на държавата Панем, Окръзите и садистичните гладиаторски битки, наречени в памет на Гражданската война "Игри на глада", колкото е описание на предисторията на Кориолан Сноу, чиято роля в основния филм изигра великият Доналд Съдърланд.

Въпреки цялата му харизма образът му не е особено сложен за превъплъщение - възрастен политик, изобщо лишен от емпатия и яростно вкопчил се във властта, но неспособен да удържи основаната с помощта на насилие империя от разпадане.

Такива поучителни съдби и в историята, и в киното - колкото искате. Но по някаква си своя причина създателката на поредицата книги "Игрите на глада" Сюзан Колинз явно се е привързала към него и му посвещава въпросната "Балада..." И на Холивуд му се налага да приеме идеята и да екранизира романа - точно, макар и на места твърде подробно.

Така че отново "Игри на глада", десети поред - рейтингът стремително пада и държавата започва да мисли даже за неговото спиране. Но организаторите измислят нещо оригинално - да прикрепят към всеки участник негов наставник, който му е набор и е от студентите в академията на Капитолия.

Така става факт съдбоносната среща на Корио Сноу, затворен в себе си тийнейджър сирак, с вироглавата жителка на 12-и окръг Луси Бърд, притежаваща пленителен глас и способността да укротява змии. Корио не си дава сметка веднага, че се влюбва безпаметно в нея, а и околните възприемат възбудата на иначе сдържания юноша за обикновена възбуда от самото състезание, предизвикана от желанието за победа. Борейки се за първото място за Люси, което означава и правото да оживее, той поставя на карта всичките си привилегии.

Твърде дълго обаче "Балада за пойни птици и змии" - около две трети от почти 180-те минути пълно екранно време, върви по утъпканата пътека, макар и показана през погледа на жител на привилегирования Капитолий.

Разказва се за условията за състезанието, жребия, позициите на участниците, пристигането на наставниците в столицата, формирането на симпатии и антипатии, а след това серията жестоки битки на арената, по време на които отпадат не толкова по-слабите герои, колкото второстепенните според сюжета.

Режисьорът избягва грешките на много прикуел автори и не прави игрите на глада по-жестоки и интересни, каквито би трябвало да станат в бъдеще.

Напротив - показва ни достатъчно тривиално клане, което помага на филма да запази историческата логика, но пък го лишава от необходимия съспенс. При такива обстоятелства остава да се концентрираме само върху героите и психологическите им преживявания.

Второстепенните герои - а те хич не са малко, са доста еднопланови.

В тази връзка се отличават два персонажа, изиграни от истински звезди. Макар че даже Виола Дейвис в ролята на демоничната доктор Волумния Гол изглежда малко като оперетен персона. Но зад мрачните навици на декана Хайботъм единия от хората измислили

Игрите на глада, се вижда някакъв втори план - може би защото от времето на "Игра на тронове" бяхме свикнали да го гледаме в ролята на Питър Динкълейдж.

Изигралата Люси изгряваща звезда Рейчъл Зеглър очевидно се чувства на екрана по-освободена от партньора си. Освен това както в "Уестсайдска история" на Стивън Спилбърг дават да пее колкото си иска.

Докато Том Блайт, който изигра главната роля, е скрита лимонка. Неговият Кориолан е спиритуален близнак на Драко Малфой от поредицата за Хари Потър - разглезен и свикнал с привилегиите, но носещ в себе си внимателно прикрито вътрешно противоречие.

"Балада за пойни птици и змии" е създадена на принципа на прикуелната трилогия на "Междузвездни войни" - след разказа за победата на свободата и демокрацията над тиранията ни очаква мрачен разказ за еволюцията на главния злодей от пълния с надежди и създаващия илюзии младеж до порочния и циничен възрастен тиранин.

Финалната третина на филма се е получила най-неуравновесена в драматургично отношение, но пък най-интересна по отношение на сюжетната проблематика.

След игрите Кориолан е изпратен в 12-и окръг като обикновен войник от специалните части, където отново - вече на свобода, среща Люси. И се оказва преди избора дали да играе по правилата и в бъдеще да се върне към предишния живот, или да скъса с миналото си и да рискува всичко.

Неприятната за зрителя клопка се състои в това, че резултатът от всичко му е предварително ясен, дори да не е чел книгата на Колинз. За толкова дългоочакван блокбастър като "Балада за пойни птици и змии" поднася твърде малко изненади.

Но пък има друг бонус - "Игрите на глада" продължават да са нещо доста по-значително от дежурната развлекателна антиутопия за тийнейджъри и по доста тревожен начин резонира със случващото се в момента.

Лоурънс майсторски вади от линейната интрига проблема за личната и колективната отговорност, като в същото време демонстрира как се ражда лишеното от съвест зло. В неговата основа са изначално знаковите формули "от мен нищо не зависи" и "какво можех да направя".

В крайна сметка съдбата на Вселената винаги зависи от персоналния избор на всеки, при това не само в холивудските филми.

"Дъщерята на Царя на блатата" (The Marsh King's Daughter, режисьор Нийл Бъргър, от 2 ноември по кината)

Психологически трилър на режисьора на "Илюзионистът", "Високо напрежение", "Дивергенти" и други, в който звездата от последната трилогия на "Междузвездни" войни" Дейзи Ридли преследва избягал от затвора престъпник по прякор Царя на блатата. Той е престъпник, държал затворени нея и майка години наред. За да го хване ще се наложи да прибегне до умения, които е усвоила от самия него.

"Наяда" (Nyad, Елизабет Чай Васархели и Джими Чин, от 3 ноември по Netflix)

Пълнометражен игрален дебют на съпрузите документалисти, чието най-известно произведение е "Фри-Соло" за катерача Алекс Хонолд, което взе "Оскар", като те не се отдалечават от любимата им спортна тематика.

В ролята на Диана Наяд, която на 60 и кусур години успява с плуване да стигне от бреговете на Куба до Флорида, е Анет Бенинг ("Американски прелести"). Във филма се снимат също носителката на "Оскар" с "Мълчанието на агнетата" Джоди Фостър и Рийс Ивънс ("Домът на дракона").

"Нокти" (Fingernails, Христос Нику, от 3 ноември по Apple TV+)

Научнофантастична мелодрама с Джеси Бакли ("Чернобил", "Род - мъжки"), Рийз Ахмед (Rogue One) и Джереми Алън Уайт ("Безсрамните", "Мечката") за свят, в който хората са се научили да си подбират идеалните партньори с помощта на анализ на ноктите. Главната героиня Ана работи в института, който се занимава с такива изследвания, но се влюбва в свой колега, макар че програмата настоява, че идеален за нея е настоящият мъж.

"Куиз лейди" (Quiz Lady, Джесика Ю,

от 3 ноември по Hulu)

Комедия с Акуафина ("Безумно богати азиатци", "На прощаване") и Сандра О ("Убивайки Ева"), които са сестри, длъжни да оправят хазартните дългове на майка си. Те тръгват на пътешествие през цялата страна, за да може една от тях, която е невероятно умна, да участва в куиз шоу и да спечели голямата награда.

"Паяжината" (Geomijip, Ким Чжи Ун, от 9 ноември по кината)

Черна комедия от режисьора на трилъра "Аз видях дявола" със звездата от "Спомени за убийство" и "Паразити" Сон Кан Хо в главната роля.

Сюжетът се върти около повторното заснемане на филм, с който амбициозен режисьор възнамерява да докаже на критиците и публиката, че е голямата работа, но го прави тайно от филмовата си компания, защото не е съгласувал измененията с шефовете си.

"Как да правим секс" (How to Have Sex,

Моли Манинг Уокър, от 9 ноември по кината)

Драма, която получи наградата "Особен поглед" на фестивала в Кан. Разказва се за три абитуриентки, които летят от Лондон за остров Крит, за да прекарат най-прекрасното лято в живота си. Така, общо взето, и става, преди потапянето им в хедонизма не е помрачено от страшно събитие.

"Книгата на решенията" (Le Livre des solutions,

Мишел Гондри, от 16 ноември по кината)

Нещо като съквартирант на "Паяжината" - комедийната драма на режисьора на "Вечното сияние на чистия разум". Непризнат от никого гений на правенето на филми се опитва да приключи проекта си. Той се скрива във вилата на леля си, като се опитва да избяга от продуцентите, които според него се опитват да провалят идеята му.

"Ръстин" (Rustin, Джордж С. Уулф,

от 17 ноември по кината)

Биографичен филм за правозащитника и един от лидерите на движението за граждански права на афроамериканците Баярд Ръстин, който помага на Мартин Лутър Кинг да организира похода към Вашингтон за работни места и свободи, на който бе произнесена легендарната реч "Имам мечта". Режисьор е Джордж С. Уулф ("Ма Рейни: Майката на блуса"), а продуценти са Барак и Мишел Обама. В главната роля е Коулмън Доминго ("Бойте се от живите мъртви"), а заедно с него играят Крис Рок ("Догма"), Джефри Райт ("Светът на Дивия запад") и Одра Макдоналд ("Частна практика").

"Нандор Фодор и говорещата мангуста" (Nandor Fodor and the Talking Mongoose, Адам Сигал, от 23 ноември по кината)

Черна комедия по мотиви (евентуално) от реален случай, който активно бистрят британските таблоиди през 30-те години на миналия век. Главният герой - парапсихологът Нандор Фодор, тръгва да търси на остров Ман говореща мангуста, кръстена Джеф. За съществуването на феномена съобщава местно семейство. В актьорския състав са Саймън Пег ("Зомби на име Пег", поредицата "Мисията невъзможна"), Мини Драйвър ("Добрият Уил Хънтинг") и Кристофър Лойд ("Завръщане в бъдещето"), а мангустата говори с гласа на писателя Нийл Геймън.

"Мълчалива нощ" (Silent Night, Джон Ву,

от 30 ноември по кината)

Хонконгският режисьор Джон Ву се завръща в Холивуд, където едно време направи "Лице назаем" и втората част "Мисията невъзможна". Звездата от "Отряд самоубийци" Юъл Кинаман играе онемял баща, който отмъщава на едни бандити за смъртта на невръстния си син.