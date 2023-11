Ръкопис на Дейвид Боуи с текстовете на 2 песни беше продаден на търг за 89 000 лири

Ръкопис на Дейвид Боуи на текстовете на песните му Rock n Roll Suicide и Suffragette City бяха продадени на търг за 89 000 британски лири, съобщи Би Би Си.

Аукционна къща "Омега Окшънс" прогнозира по-рано, че лотът ще бъде продаден на цена между 50 000 британски лири и 100 000 британски лири, съобщи БТА.

Ръкописът съдържа бележки и корекции на покойния изпълнител, които той правил, докато създавал двете песни. Те са от албума на Боуи The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars от 1972 г.