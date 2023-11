Парис Хилтън пазела новородената си дъщеря в тайна от семейството си

Парис Хилтън, която наскоро показа на света новото попълнение в семейството си - малката Лондон, разкри в интервю, че е пазила дъщеря си в тайна от семейството си и му я представила едва на Деня на благодарността.

Хотелиерската наследница се сдоби с момиченцето чрез суроганта майка. "Денят ми на благодарността беше невероятен. Разбира се, тогава изненадах цялото семейство с Лондон", сподели тя в предаването "Кели и Марк". Диджейката обясни, че когато настъпил момента на срещата, тя и съпругът й Картър, обявили радостно пред всички членове, че имат изненада. "Помислиха си, че съм наела фокусник, който да забавлява децата, останаха смаяни, когато видяха дъщеря ми", допълни Парис. "Не можеха да повярват. Това беше най-хубавият Ден на благодарността, който съм имала през живота си." View this post on Instagram A post shared by Paris Hilton (@parishilton)

Що се отнася до 10-месечния й син Феникс, Хилтън разказа: "Той е толкова мил и нежен със сестра си. Толкова е сладък. Животът ми е завършен." View this post on Instagram A post shared by Paris Hilton (@parishilton)

Инфлуенсърката не пропусна да каже също, че единствените, които знаели, че подготвя такава грандиозна изненада били мъжа й, майка й Кати и сестра й Ники. Двете жени обаче не знаели кога ще дойде моментът на изненадата, предаде Дир.бг.

Хотелиерската наследница неведнъж е споделяла, че иска някой ден да си има момиченце. Преди време в подкаста си заяви: "Винаги съм искала да имам момиче, което да кръстя Лондон. Това име съм го избрала отдавна, вероятно преди повече от 10 години."