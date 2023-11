Сърца, четки и карти в платната на Сара Алберт

Художничката показва лимитирани статуетки във втората си изложба във "Виваком Оборище 5"

Ексклузивни лимитирани статуетки за първи път ще представи Сара Алберт в галерия “Виваком Оборище 5”. Това е третата самостоятелна изложба на художничката и е озаглавена All of Me (от англ. всичко от мен). Изкуството ѝ вече е разпознаваемо от голямата аудитория, а ключовите елементи в нейните платна са сърцата, четките и картите.

Основното вдъхновение на младия артист са темата за любовта, контакта с публиката и въздействието, което изкуството ѝ носи.

Предишната изложба на художничката - “Любовта е всичко”, бе преди по-малко от година отново във “Виваком Оборище 5”. Тогава картините тя посвети на любовта, затова и избра да ги покаже през февруари.

След големия ѝ успех Алберт взе участие и в редица други проекти като Аrt Fair в Люксембург, беше част и от обща изложба с артисти от цял свят в Мадрид.

Сара Алберт е самоук художник. Не е учила изобразително изкуство, но през 2020 г. нещо в нея се отключва и рисуването става неизменна част от всекидневието ѝ. Първата ѝ изложба е през ноември 2022 г. и е посрещната с голям интерес от публиката. За изкуството си Сара казва, че е различно и модерно и вече има свой разпознаваем стил.

Официалното откриване на All of Me е на 4 декември от 18,30 ч в Салонната зала на галерията и може да бъде видяна до 17 декември 2023 г.