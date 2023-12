„Кис“ свирят финален концерт тази вечер в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк (Видео)

Тази вечер е финалният концерт на група „Кис“, който слага край на последното в историята им турне End of the Road („Краят на пътя“), съобщава Асошиейтед прес.

Рок ветераните ще се сбогуват със заклетите си фенове, наричани „Армията на Кис“ в нюйоркската зала „Медисън Скуеър Гардън“ от 20 ч. местно време (03:00 през нощта в България). Концертът може да се гледа и чрез платено стриймване в интернет.

Представяме ви поглед назад към основните събития в историята на „Кис“, направен въз основа на интервюта на „Асошиейтед прес“ с членове на групата, техни цитати, дадени пред други медии, и материали от автобиографиите на музикантите:

1973: Джийн Симънс, който е работил за кратко като учител и си пада по филми на ужасите и комикси, и таксиметровият шофьор Пол Стенли, който е возил клиенти до „Медисън Скуеър Гардън“, за да видят Елвис Пресли, и се зарича, че един ден той самият ще бъде на същата сцена, напускат групата си Wicked Lester и започват да търсят съмишленици, за да създадат истински спектакъл: концерт, в който шоуто и визуалните ефекти са толкова важни, колкото и музиката. Намират барабаниста Питър Крис, който е пуснал обява в музикален вестник, че търси група, и Ейс Фрели, който се явява на прослушването с една червена и една оранжева маратонка и китара в ръка.

Всеки член приема специфична сценична идентичност: Симънс - Демонът, Стенли – Звездното дете, Фрели – Космическият човек, а Крис – Човекът-котка. Групата усъвършенства шоуто си с малки клубни концерти, а в навечерието на Нова година получава място като подгряваща група на концерт на „Блу Ойстър Кълт“. Симънс случайно запалва косата си тази вечер, докато бълва огън с уста. (Това се случва многократно през годините и се налага да назначат роуди, който да дебне с мокра кърпа зад сцената).

1974: „Кис“ издават дебютния си албум Kiss, последван от втория - Hotter Than Hell.

1975: Групата издава третия си албум Dressed To Kill, в който е включена запомнящата се песен Rock And Roll All Nite. Но едва когато версията на тази песен на живо излиза по-късно същата година като водеща на албума Alive!, групата има първия си голям хит.

1976: „Кис“ издават считания от много фенове за най-добър студиен албум Destroyer, който включва оркестровата балада Beth, която съвсем случайно се превръща в един от най-големите им хитове. Beth е Б-страна на хард-рок сингъла Detroit Rock City, но радиодисководещите започват да пускат баладата вместо нея и тя се прочува.

1977: Групата издава Love Gun и втори концертен албум - Alive II. Социологическо проучване на „Галъп“ определя „Кис“ за най-популярната група в Америка. Бандата свири за първи път в „Медисън Скуеър Гардън“.

1978: В нечуван за музикалната индустрия ход четиримата членове издават едновременно солови албуми, като всеки от тях се продава в над един милион копия. Единствено албумът на Фрели обаче е с хит - New York Groove. Ен Би Си излъчва двучасов телевизионен филм с участието на групата – „Kiss Meets The Phantom Of The Park“. „Кис“ заливат света с тематични за групата стоки, далеч надхвърлящи обичайните тениски и плакати, включително кутии за обяд, витамини, транзисторни радиоприемници, картички за търговия и пинбол машини. По-късно се появяват дори презервативи и ковчези с логото на Kiss.

1979: „Кис“ издават Dynasty с вдъхновената от диско вълната песен I Was Made For Lovin' You. До този момент шоуто им на живо включва Симънс, който сякаш лети във въздуха и се приземява на високоговорителите над сцената, в допълнение към обичайното дишане на огън и плюене на кръв.

1980: Те пускат на пазара поп-играта Unmasked и по-късно наемат барабаниста Ерик Кар на мястото на Крис.

1981: Групата издава Music From The Elder - концептуален албум, който напомня за Хари Потър 20 години преди началото на този феномен. Но албумът, със своята средновековна тематика и отклонение от типичния им музикален стил, не се харесва на много фенове.

1982: В отговор на отзвука срещу The Elder, „Кис“ издават Creatures Of The Night - бомбастичен, твърд барабанен шедьовър, който остава един от най-тежките албуми и до днес. Фрели е заменен от Вини Винсънт на соло китарата.

1983: Решават, че е време да изоставят емблематчния си грим – „Кис“ разкриват как изглеждат в действителност в специален клип на MTV, посветен на излизането на албума Lick It Up. Те остават без грим до турнето за събиране на оригиналните членове през 1996 г.

1984-1990: Издават албумите Animalize, Asylum, Crazy Nights и Hot In The Shade, като MTV приема новия им облик. Китаристът Марк Сейнт Джон заменя Винсънт през 1984 г., но скоро болезнен нерв в ръцете му го прави неспособен да продължи. Той е заменен от Брус Кулик.

1991: Кар умира от рак на сърцето. По случайност, в същия ден - 24 ноември, умира и фронтменът на "Куийн" Фреди Меркюри

1992: Нает е Ерик Сингър, уважаван барабанист на Алис Купър и „Блек сабат“, който през 1989 г. е бил на турне със соло групата на Пол Стенли. Групата издава Revenge и записва албума Alive III по време на това турне.

1995: Към състава на групата - Стенли, Симънс, Кулик и Сингър - се присъединяват Фрели и Крис по време на записването на шоуто Unplugged на MTV, което е сигнал за предстоящо събиране.

1996-1997: Официално е издаден Carnival Of Souls - вдъхновен от грънджа албум, за който е изтекла информация и вече е широко разпространен нелегално. Първоначалните членове на „Кис“ се събират отново за турнето, което ще се превърне в най-печелившото за годината.

1998: Събраните отново „Кис“ издават Psycho Circus.

2000-2003: „Кис“ обявяват първото си прощално турне. Скоро след края му Стенли и Симънс променят решението си. През 2002 г. Фрели е заменен от Томи Тайър, дългогодишен асистент на групата. През 2003 г. групата издава Alive IV със симфоничен оркестър. Певецът се присъединява отново, затвърждавайки състава, който остава стабилен оттогава.

2009-2012: Издават Sonic Boom и Monster - последните си студийни албуми. Започва поредица от ежегодни есенни пътувания Kiss Kruises с фенове до тропически дестинации.

2014: „Кис“ са въведени в Залата на славата на рокендрола, но не свирят на церемонията.

2019: Започват турнето си End Of The Road, 19 години след първото си „прощално“ турне. Последните два концерта са насрочени за 1 и 2 декември в „Медисън Скуеър Гардън“, на пет минути с метрото от мястото, откъдето започват.