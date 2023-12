„Кис“ се сбогуват с турнетата на живо и преминават към дигитално безсмъртие

В събота вечерта „Кис" закриха последното представление от прощалното си турне The End of the Road в прочутата зала "Медисън скуеър гардън" в Ню Йорк, съобщава АП, цитирана от БТА.

Но както преданите фенове със сигурност знаят - те никога не са имали намерение да се откажат. Не съвсем!

По време на биса сегашният състав на групата - основателите Пол Стенли и Джийн Симънс, както и китаристът Томи Тайър и барабанистът Ерик Сингър - напуснаха сцената, за да разкрият дигиталните си аватари. След трансформацията виртуалните „Кис" започнаха изпълнението на рок химна God Gave Rock and Roll to You.

Авангардната технология е използвана, за да открие нова глава от историята на рок групата: след 50 години „Кис" навлизат в един вид дигитално безсмъртие.

Аватарите са създадени от компанията за специални ефекти на Джордж Лукас Industrial Light & Magic, в партньорство с Pophouse Entertainment Group - съоснована от Бьорн Улвеус от АББА. Двете компании наскоро се обединиха за шоуто ABBA Voyage в Лондон, в което феновете можеха да присъстват на пълен концерт на шведската група - в изпълнение на техните дигитални аватари.

Пер Съндин, главен изпълнителен директор на Pophouse Entertainment, каза, че тази нова технология позволява на „Кис" да продължат наследството си „за вечни времена". Той сподели, че групата не е била на сцената по време на виртуалното изпълнение, защото „това е ключовият елемент" на търсещата бъдещето технология. „Кис" биха могли да имат концерт в три града в една и съща вечер на три различни континента. „Това можете да постигнете лесно с тази технология", каза Съндин.

За да създадат своите дигитални аватари, които са представени като своеобразна супергеройска версия на групата, „Кис" обличат специални сензорни костюми за улавяне на движенията.

„Това, което постигнахме, е невероятно, но не е достатъчно. Групата заслужава да продължи да живее, защото тя е по-голяма от нас", каза фронтменът Пол Стенли в интервю на кръгла маса. „За нас е вълнуващо да направим следващата стъпка и да видим как „Кис" се обезсмъртява", добави той.

„Можем да бъдем завинаги млади и завинаги емблематични, като техниката ни отведе на места, за които не сме мечтали преди", добави басистът на Джийн Симънс. „Технологията ще накара Пол да скача по-високо, отколкото някога е правил преди", пошегува с той.

А за тези, които не успяха да присъстват на шоуто в "Медисън скуеър гардън" - останете на линия, защото концертът на аватара на „Кис" може би е на път.