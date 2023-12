Тейлър Суифт пише история с пет албума в челната десетка на "Билборд"

Певицата Тейлър Суифт сътвори история в албумната класация на "Билборд", класирайки едновременно пет свои албума в челната десетка, съобщи сайтът на изданието, цитиран от БТА.

Суифт става първият жив изпълнител с подобно постижение в над 60-годишната история на чарта.

Единственият друг изпълнител, класирал пет албума в Топ 10 е Принс, но това се случва след смъртта му през 2016 г.

При новата подредба Тейлър Суифт се завръща на челна позиция със 141 000 продадени еквивалентни единици от преиздадената версия на албума 1989 (Taylor's Version). С тавата певицата отбелязва трета непоследователна седмица на върха в чарта.

В Топ 10 се класират още албумите на Тейлър Суифт Midnights (трето място), Folklore (пето място), Lover (шесто място) и Speak Now (Taylor's Version) (десето място). Всички те преди са били начело в албумната класация Билборд 200.

С общо 13 албума, оглавявали чарта, Тейлър Суифт заема второто място сред самостоятелните изпълнители с най-много седмици, прекарани на върха - 66, след Елвис, който има 67. Първенци по този показател са "Бийтълс", които са били начело общо 132 седмици.

Първенецът от миналата седмица Дрейк е отстъпил на втора позиция с 85 000 продадени еквивалентни единици от албума "For All the Dogs".

На четвърто място е кънтри певецът Морган Уолън с 63 000 продадени еквивалентни единици от тавата One Thing at a Time.

Останалите изпълнители, които успяват да класират албуми в челната десетка на "Билборд 200", доминирана от Тейлър Суифт, са Сиза (седмо място със SOS), Оливия Родриго (осмо място с Guts) и Майкъл Бубле (девето място с Christmas).