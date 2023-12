Певицата Били Айлиш разкритикува сп. "Варайъти", че обсъжда сексуалността ѝ

Били Айлиш заяви, че иска интернет "да я остави на мира" за това, че харесва както жени, така и мъже, след като сексуалността ѝ се превърна в тема на дебат по време на събитие на списанието "Варайъти", предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Благодаря на "Варайъти" за моята награда, а също за това, че ме изкараха на червения килим в 11 ч. сутринта, вместо да говорим за нещо друго", написа тя в публикация в Инстаграм. И добави: "на кого му пука".

Певицата, носителка на награда "Грами", беше сред отличените на годишния брънч за автори на хитове, организиран от списанието в Холивуд през уикенда. Сингълът на Айлиш от "Барби" - What Was I Made For?, спечели наградата за филмова песен на годината. Преди началото на церемонията изпълнителката се появи на червения килим, където разговаря с репортер на "Варайъти" за историята от корицата на ноемврийския брой на изданието.

Айлиш, известна и с хитовете си Bad Guy, Happier Than Ever и Bury a Friend, разкри пред списанието миналия месец, че въпреки трудностите, които изпитва в отношенията си с момичетата, ги обича като човешки същества и е "привлечена от тях". Изпълнителката призна: "Привличат ме наистина".

"Били, искаше ли да се разкриеш в историята?", попита репортерът 21-годишната певица, докато минаваше по червения килим.

"Не, не исках, но някак си си помислих... не е ли очевидно? Не осъзнавах, че хората не знаят", отговори Айлиш.

Певицата продължи интервюто, като каза, че "просто не вярва" в идеята да се разкрие. "Защо не можем просто да съществуваме?"

В коментарите към публикацията си в "Инстаграм" Айлиш получи подкрепа от колеги музиканти, сред които Айс Спайс, Люси Дeйкас от "Бойджиниъс" и други.

След като стана популярна през 2015 г. с хита си Ocean Eyes, Били Айлиш открито говори за критиките, с които се сблъсква по отношение на връзките, тялото, външния вид и на половата си идентичност. Освен връзката си с бившия си приятел Джеси Ръдърфорд, 32-годишният фронтмен на групата "Нейбърхуд", тя не разкрива своята сексуалност.

Информацията е публикувана първо във в. "Лос Анджелис таймс", отбелязва ДПА.