Няма нужда да се ходи до Ню Йорк – Соня Йончева води най-големите звезди в България

На 29 февруари певицата ще участва в "Бохеми" на Софийската опера у нас

Още несвършил първият сезон от песенния цикъл "Съкровени гласове", с който голямата българска певица Соня Йончева представя на българската публика някои от най-известните имена на световната оперна сцена,

тя вече обяви втория сезон

Това се случи на изискан коктейл след концерта в зала "България" на 2 декември.

"Съкровени гласове II" започва на 25 октомври догодина с рецитал на суперзвездата Виторио Григоло, продължава през декември със самата Йончева, която ще изпълни програмата Ad una Stella. Месец по-късно пред софийската публика ще се представи за първи път големият полски тенор Пьотр Бечала, след това мексиканецът Роландо Вийязон, а през май 2025-а и феноменалното американско мецосопрано Джойс ди Донато.

Като добавим и обявеното преди дни гостуване на Йонас Кауфман по покана на Софийската филхармония през май догодина, а и концерта на сър Брин Терфел, който е само след седмица, се оказва, че българската публика няма никаква нужда да ходи в европейска столица, нито в Ню Йорк, за да слуша и гледа на живо любимците си. Защото личностите, които гостуват или предстои да дойдат в София, са цветът на съвременното оперно изкуство, звездите,

които шестват из големите сцени по целия свят

Черешката на тортата обаче е участието на Соня Йончева в "Бохеми" на Софийската опера на 29 февруари, с което българската публика за първи път ще я гледа и слуша в оперен спектакъл. Досега възможност за такава среща имаше единствено по кината, когато се предават на живо постановки на нюйоркската Метрополитен опера или на Кралската опера от Лондон. И естествено, ако човек попадне на нейно участие във Виенската държавна опера, в Парижката опера, в Токио, Милано, Верона, Женева или другаде.

Постановката на "Бохеми", правена от режисьора Богдан Богданов през 2001 г., дълги години след това не бе играна в столицата, докато миналата година не бе възстановена, за да гледаме в нея певците от школата на Райна Кабаиванска.

През юни догодина Соня Йончева

ще участва в още една опера в България,

но в концертно изпълнение. На Античния театър в Пловдив съпругът Доминго Хиндоян ще дирижира хора и оркестъра на Пловдивската опера в "Тоска" от Пучини с участието на Соня Йончева в ролята на Флория Тоска.

Както каза певицата преди време, "за мен е важно,

докато съм в моите най-активни години,

да бъда на българска сцена, а не когато вече ще си казваме "довиждане" и пред пенсия. Защото искам всички вие да сте около мен в тази вихрушка".

Оказа се, че първият концерт от "Съкровени гласове I", който беше през октомври в зала "България" с испанския певец Исмаел Жорди и пианиста Рубен Аугире, почти не е бил репетиран. Йончева разказа, че се е запознала с двамата буквално часове преди концерта. А той все пак не се състоеше от стандартни оперни арии и дуети, а от испанска сарсуела, която е амплоато на Жорди. Но независимо от това публиката

не усети никаква разлика

между испанеца, който изпълнява испанска музика, и българката, която прави същото.

Концертът на 2 декември пък показа за пореден път високата музикална класа на Соня Йончева. С помощта на фестивалния оркестър "Изкуството на барока" на Зефира Вълкова тя представи музиката от албума си "Прераждане", записан за Sony Music по време на пандемията.

Става дума за музика от XV, XVI и XVII век, която съвсем не е слабост на българската публика, свикнала с Верди и Пучини. Както обяснява самата певица, това е по-скоро медитация и молитва от красиви звуци и послания.

Сред италианските, испанските и английските ренесансови и барокови бисери

са вплетени два много красиви аранжимента

- на българската песен "Заблеяло ми агънце" и на песента на АВВА "Като ангел, минаващ през стаята ми" (Like an Angel passing through my room).

Албумът вече спечели престижна награда - с него Соня Йончева бе обявена за Певица на годината през 2021 г. на наградите "Опус класик" в Берлин.

Соня Йончева готви още една изненада: съвместен проект с най-успялата зад граница съвременна българска композиторка - Добринка Табакова.

Табакова е щатен композитор на симфоничния оркестър на Би Би Си, а нейният албум "Струнни пътеки" (String Paths) бе номиниран през 2013 г. за наградите "Грами" в категория "Сборни албуми".

Българската публика имаше досега само една среща "на живо" с Добринка Табакова - преди няколко години хорът и оркестърът на Софийската опера изпълниха нейната кантата "Безсмъртният Шекспир" в присъствието на авторката.

Очаква се произведението, което Табакова пише, да бъде изпълнено от Ливърпулския симфоничен оркестър, чийто главен диригент е съпругът на Соня Йончева Доминго Хиндоян.

Само ден след концерта си в София Соня Йончева посети родния си Пловдив, където бе удостоена с почетното звание "доктор хонорис кауза" на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев".