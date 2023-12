Тейлър Суифт стана "Личност на годината" на списание Time, снима се с котката си

Американската попзвезда Тейлър Суифт, която разтърси музикалната индустрия с феноменално успешно турне, е личност на годината за 2023 г. на списание Time. За корицата му певицата избра да се снима с котката си. View this post on Instagram A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

Суифт имаше изключително активна година с началото на турнето Eras, което доведе нейното шоу до 66 концерта в 23 града в Северна Америка, Аржентина и Бразилия.

"Не съм се чувствала толкова горда и щастлива през целия си живот", заявява певицата пред списанието, когато разбира, че е обявена за "Личност на годината".

Тя признава, че концертите от Eras са я карали да се чувства толкова изморена, че едва е ставала от леглото. Тейлър Суифт Снимка: Ройтерс

"След всеки концерт не ставам от леглото си, освен когато си взимам храна, за да я занеса обратно в леглото си и да я изям там. Едва мога да говоря, защото съм пяла три концерта подред. Всеки път, когато правя крачка, краката ми хрущят от танцуването на токчета", обяснява Суифт.

Търсенето на билети за турнето Eras беше толкова голямо, че срина уебсайта на Ticketmaster, което предизвика изслушване на бизнес практиките му от Сената на САЩ. Когато турнето започна през лятото, фенове без билети се събираха на паркинги, за да чуят музиката. В Сиатъл концертът й дори предизвика сеизмична активност, равностойна на земетресение с магнитуд 2,3. Фенове на Тейлър Суифт Снимка: Ройтерс

"Това е един преломен момент в кариерата ми, който ми се случи на 33 години. За първи път в живота си обаче бях достатъчно психически издръжлива, за да приема това, което идва с него", кометира певицата пред списание Time.

Успехът на Суифт дойде след тежък период, в който тя беше очернена заради позициите си по отношение на феминизма и политиката. След изказванията й срещу Доналд Тръмп и в подкрепа на правото на аборт, тя достигна творчески възход с албумите Folklore и Evermore от ерата на пандемията, които демонстрираха по-органичен подход към писането на песни, вместо кънтри-попа, който я направи известна. Тейлър Суифт Снимка: Ройтерс

Тя затвърди завръщането си с миналогодишния Midnights - мрачна колекция от поп песни, основани на мислите, които я държат будна през нощта, пише "Би Би Си".

"Голяма част от това, което Тейлър Суифт е постигнала през 2023 г., е неизмеримо. Тя се ангажира да придаде стойност на мечтите, чувствата и преживяванията на хората, особено на жените, които се чувстваха пренебрегнати и рутинно подценявани", заявява главният редактор на Time Сам Джейкъбс.

В понеделник списанието обяви своя списък с 9 кандидати за титлата. Сред тях бяха китайският президент Си Дзинпин, Владимир Путин, Барби и ярки холивудски актьори и писатели. View this post on Instagram A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

През ноември звездата беше обявена за милиардер от бизнес изданието Bloomberg, което оцени нетното й състояние на 1,1 млрд. долара. Само трима други музиканти са постигнали статут на милиардери - Риана, Бионсе и Джей-Зи, но Суифт е първата, която постига това само благодарение на музиката, тъй като състоянието на съперниците й включва бизнес начинания в областта на модата, продуктите за красота и други.

В момента Суифт е в почивка, преди да започне азиатската и австралийската част на турнето си Eras през февруари. През май концертите ще се състоят в Европа, като се очаква Суифт да издаде и презаписана версия на албума си Reputation.

Решението й да презапише всичките си първи 6 албума дойде, след като през 2019 г. старата й звукозаписна компания продаде мастъркасетите й на музикалния магнат Скутър Браун. По-късно той ги продаде на инвестиционна компания.

В разговор с Time тя заяви, че първоначално се е отдръпнала от идеята, която е била предложена както от баща й, така и от колежката й - поп звездата Кели Кларксън.

В крайна сметка тя продължава с проекта като акт на бунт.

"Всичко зависи от това как се справяш със загубата", казва тя. "Аз реагирам на силната болка с непокорство."