Холивудската звезда Анджелина Джоли ще се снима в третата част на филма за феята Злодеида, съобщи "Уолстрийт джърнъл".

Според изданието Джоли ще вземе участие в снимките на "няколко филма, включително и "Господарка на злото 3". A third ‘MALEIFICENT’ movie is in the works at Disney, with Angelina Jolie set to reprise her role as the titular villain, @ParadeMagazine reports. pic.twitter.com/9bmg7IEchO — The Streamr (@The_Streamr) December 5, 2023

Фентъзи филмите от поредицата за Злодеида разказват за детството на тъмната фея, за сложните й отношения с бъдещата кралица, за вълшебната гора, предаде БТА.

Главните роли в поредицата, освен Анджелина Джоли, изпълняват Ел Фанинг, Ед Скрейн, Мишел Пфайфър, Сам Райли.