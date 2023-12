Музика, филми, футбол: няма да повярваш - Тейлър Суифт

Защо лъчезарната госпожица милиардерка с червеното червило стана първата жена два пъти Човек на годината на списание "Тайм"

След като счупи абсолютно всички музикални рекорди с турнето си “Ери” и албума “Миднайтс”, а и няколко филмови, Тейлър Суифт надмина и Майка Тереза

Лъчезарната блондинка стана първата жена, печелила 2 пъти приза “Човек на годината” на списание “Тайм”.

Първият е през 2017 г, когато г-ца Суифт е сред “тези, които нарушиха мълчанието”. Поводът е

стартът на

движението

#MeeToo, дало

гласност на

жени, жертва

на сексуален

тормоз

Певицата е включена сред наградените, тъй като завежда и печели дело срещу диджея Дейвид Милър. Той бръкнал под полата ѝ и я хванал за задните части. Тейлър Суифт го съди за символичния 1 долар и се появява лично на процеса. Води си бележки и се позовава на закони и правни прецеденти. За седмица не пропуска нито секунда и печели делото.

Същата година открито се обявява против забраната на абортите в щата Тенеси, където живее. На корицата през 2017 г. до г-жа Суифт са актрисата Ашли Джъд, първата, разкрила, че е жертва на холивудския продуцент Харви Уейнстейн, Изабел Паскал, имигрантка от Мексико, Адама Иу, корпоративна лобистка от Сакраменто, и Сюзън Фаулър, бивш инженер на Uber, чиито обвинения за сексуално посегателство свалиха директора на компанията. Последната, шеста жена, е със скрито лице.

За новата награда от списание “Тайм” обявиха, че певицата е първата, отличена повече от веднъж, и първата, появила се 2 пъти на корицата на броя за човек на годината. Г-жа Суифт

е отличена за

“постиженията си

като творец -

културно,

критично и

комерсиално

Те са толкова много, че да ги разказваме, изглежда почти безсмислено”, пише списанието. “Голяма част от това, което Тейлър Суифт е постигнала през 2023 г., е неизмеримо. Тя се ангажира да придаде стойност на мечтите, чувствата и преживяванията на хората, особено на жените, които се чувстваха пренебрегнати и рутинно подценявани”, заяви главният редактор на “Тайм” Сам Джейкъбс.

Месец по-рано мегазвездата бе обявена за милиардерка от изданието “Блумбърг”, което оцени нетното ѝ състояние на 1,1 млрд. долара. Само трима музиканти са постигнали статут на милиардери - Риана, Бионсе и Джей Зи, но г-жа Суифт е първата, която постига това само благодарение на музиката. Другите имат бизнес начинания в мода, продукти за красота. “Форбс” също оцениха състоянието ѝ на над милиард. Огромна част от него дойде от мегауспешното турне “Ери”, което певицата, наричана от феновете си Тей-Тей, предприе. Тя изнася 4-часови концерти с по 44 песни от издадените албуми. Дотук са минали 66, предстоят европейски и азиатски части.

Търсенето на билети срина уебсайта на Ticketmaster, което предизвика изслушване на бизнес практиките му от Сената на САЩ. А авторът на този текст видя как 150 000 билета за 2 концерта след година в Милано свършиха за 2 минути. Е, купи си ВИП пропуски. Когато турнето започна през лятото, фенове без билети се събираха на паркинги, за да чуят музиката. В Сиатъл

концертът ѝ

предизвика

сеизмична

активност,

равностойна

на магнитуд 2,3

“Не съм се чувствала толкова горда и щастлива през целия си живот”, заявява певицата пред “Тайм”, когато разбира, че е Човек на годината. В инстаграм разказва и как е протекъл разговорът с изданието.

“Печелите приза “Човек на годи...”. “Може ли да взема котката си”, прекъснала ги Суифт.

Резултатът -

на корицата

мегазвездата

е с домашния си

любимец

Бенджамин Бътън. Това е негов дебют, но другите ѝ котки - Меридит и Оливия, са толкова известни, че дори Дедпул, изигран от Райън Рейнолдс, се появи във филма за едноименния герой с тениска с тяхна снимка и надпис “Меридит и Оливия - най-добри приятелки завинаги”.

В интервюто русото момиче с червеното червило разказва за трудностите с турнето.

След всеки концерт не ставам от леглото си, освен когато си взимам храна, за да я занеса обратно в леглото си и да я изям там. Едва мога да говоря, защото съм пяла три концерта подред. Всеки път, когато правя крачка, краката ми хрущят от танцуването на токчета, обяснява госпожицата. Тя започна турнето си след албума си “Миднайтс” (“Полунощи”). При обиколката преиздаде и 2 свои тави - “Спийк нау” и “1989”.

Решението ѝ да презапише всичките си първи 6 албума дойде, след като през 2019 г. старата ѝ звукозаписна компания продаде мастъркасетите ѝ на музикалния магнат Скутър Браун, а той - на инвестиционна компания. В разговор с “Тайм” тя заяви, че първоначално се е отдръпнала от идеята, която е била предложена както от баща ѝ, така и от колежката ѝ - поп звездата Кели Кларксън. В крайна сметка продължава с проекта като акт на бунт.

Всичко зависи от това как се справяш със загубата, казва тя. Аз реагирам на силната болка с непокорство, обяснява мегазвездата. Тейлър Суифт има право на подобен ход, защото, освен че изпълнява песните, е автор и на всички текстове и композиции. Албумите носят името на оригиналните тави, в скоби е добавено “Версията на Тейлър”. Благодарение на презаписите Суифт

стана първият

музикант, който

има 5 албума

в топ 10 на

“Билборд”

Тя е и единственият изпълнител, който успя изцяло да окупира топ 10 на класацията през ноември 2022 г.

Пътят ѝ към върха започва на 14 години. Тогава убеждава родителите си да се преместят в Нашвил, Тенеси, където да преследва кариера в кънтри музиката.

Едва на 17 години издава първия си албум, носещ нейното име. Звученето е кънтри, на турнето Тейлър е с акустична китара и каубойски ботуши. Пее за любовните си разочарования и несгоди открито.

Днес смело може да се каже, че г-ца Суифт постигна целта си, поставена в първия ѝ сингъл. “Когато мислиш за Тим Макгроу, надявам се да се сещаш за мен”, изпя тя в парчето си Tim Mcgraw, кръстено на певеца. То е в едноименния ѝ албум от 2006 г. А с втората си тава Fearless (“Безстрашна”) блондинката се налага като една от най-ярките звезди. Той става и най-награждаваният кънтри албум за всички времена. Печели “Грами” за “Албум на годината”, с което Тейлър става най-младата носителка на най-престижния приз. През 2012 г. певицата прави първите си сериозни опити с поп музика. Албумът ѝ Red съдържа както кънтри класики, така и денс-поп парчета.

Две години по-късно тя тотално загърбва кънтри музиката с албума си “1989”. Днес феновете ѝ го определят като “поп библията”.

След него през 2017 г. Суифт експериментира и с хип-хопа в тавата си Reputation. Това е нейният последен албум с първоначалния ѝ лейбъл.

Докато бе на турне, г-жа Суифт успя да заснеме и филм от концерта. Той е дълъг 3 часа и 44 минути. Стана номер 1 в САЩ и счупи рекорда за най-дълга лента на върха на боксофиса.

Сензационното е, че

платиненорусата

красавица се

договори

директно с

киносалоните

вместо

с големите

дистрибутори

Суифт готви и своя дебют като режисьор на филм. Не е ясно какъв. Талантливата изпълнителка вече е била зад кадъра на свои видеа и има награда на MTV за едно от тях - клипа към 10-минутната версия на парчето All too well, смятано за абсолютен шедьовър.

А не на шега г-ца Суифт счупи и още един рекорд - за най-гледан мач по американски футбол. Направи го, без дори да играе. От месеци платиненорусата дама има връзка с играча на “Канзас Чийфс” Травис Келси. Заради присъствието ѝ на стадионите Националната футболна лига я добави към акаунтите си в социалните мрежи (Версията на Тейлър).

Заради манията по певицата думата Суифти - фен на Тейлър Суифт, бе сред предложенията за дума на годината. А феновете на госпожицата къде на шега, къде на сериозно казват следното: “Музика - Тейлър Суифт. Филми - Тейлър Суифт. Футбол - няма да повярваш, но пак Тейлър Суифт”.

Какви нови върхове я очакват, не е ясно. Но едно е сигурно. Тейлър Суифт собственоръчно написа и изпя саундтрака на любовния ни живот и заради това трябва да бъде предпазена на всяка цена!