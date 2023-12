Някога обичал ли си наистина българска жена, изпя Брайън Адамс в София, и това бе само една от изненадите от неговия четвърти концерт у нас, съобщава БТА.

Финалът на един от най-големите му хитове Have You Ever Really Loved A Woman?, от 1995 година, бе изпълнен пред хилядите фенове в „Арена София" като Have You Ever Really Loved A Bulgarian Woman?. Преди това, на You Belong To Me, канадската звезда обяви „конкурс" за най-добър танцьор. За целта няколко камери следяха отблизо най-добре представящите в залата.

В края на двучасовия купон Адамс обяви, че ще има „концерт по желание", чиято кулминация бе All For Love, хит отпреди точно трийсет години, записан като трио с Род Стюарт и Стинг.

Публиката чу и съвсем нови парчета от създадения по време на пандемията 15-и албум So Happy It Hurts, сред които On The Road, Kick Ass, Never Gonna Rain, Always Have, Always Will, както и едноименната песен. Докато звучеше So Happy It Hurt, в залата, над главите на хората, „кръжеше" надуваема кола – символ на албума и на турнето.

Вечерта на 8 декември ще се запомни и с две лични посвещения. Преди It's Only Love, записана през 1984 година в дует с Тина Търнър, Брайън Адамс каза, че тази пролет е загубил скъп приятел и колега, а музиката – едно от най-големите си имена. Адамс пя и за своята майка Елизабет Джейн Адамс, която по думите му е на 94 години. Сподели, че тя е човекът, който го е насърчил да остави училището на заден план и да се отдаде на музиката, щом това го прави щастлив.