Инфлуенсърката Ивка Бейбе за силиконовите си гърди: Азис каза, че ми ги харесва

Снимка от столична дискотека набра огромна популярност в социалните мрежи. На нея инфлуенсърката Ива Иванова, по-известна като Ивка Бейбе, се снима с група забавляващи се хора, но на показ пред камерата застават и нейните силиконови гърди. Снимка: Facebook/Plazza Dance Sofia

За броени минути под снимката се изсипаха купища коментари на потребители, според които имплантите на инфлуенсърката са поставени нескопосано и гърдите й изглеждат сякаш започват от шията й. View this post on Instagram A post shared by Iva Ivanova (@ivkabeibe)

Ивка обаче не пропусна да се пошегува с това, като публикува снимка с попфолк звездата Азис. На нея двамата са прегърнати, а под своя пост инфлуенсърката написа:

"Каза, че ми ги харесва"