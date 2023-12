Южнокорейската момчешка група ATEEZ оглави класацията на "Билборд" за албуми

Южнокорейската момчешка група ATEEZ оглави за първи път в кариерата си класацията на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието.

Формацията си осигури първенството с албума THE WORLD EP.FIN: WILL, от който за едноседмичния период на отчитане са продадени 152 000 еквивалентни единици.

THE WORLD EP.FIN: WILL е четвъртият албум на момчетата от ATEEZ, който намира място в Топ 10 на Билборд 200. Предишното им най-високо класиране беше на втора позиция с THE WORLD EP.2: OUTLAW през юли.

Тавата на ATEEZ е единственият нов албум в челната десетка.

Певицата Тейлър Суифт, която миналата седмица беше начело в чарта, е отстъпила на второто място със 101 000 продадени еквивалентни единици от албума 1989 (Taylor's Version).

Следва Дрейк със 76 000 продадени еквивалентни единици от For All the Dogs, пише БТА.

Челната петица в албумната класация Билборд 200 се допълва от Морган Уолън с One Thing at a Time (65 000 продадени еквивалентни единици) и Майкъл Бубле с Christmas (60 000 продадени еквивалентни единици).

В Топ 10 на Билборд 200 намират място още Тейлър Суифт с Midnights, певицата Сиза със SOS, Ноа Каан със "Stick Season", отново Тейлър Суифт с Folklore и Нат Кинг Коул с празничния албум The Christmas Song.