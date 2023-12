“Мегадет” забиват у нас на 15 юни

Американската траш метъл банда “Мегадет” включи страната ни в световното си турне Crush The World. Музикантите ще забият в столичната зала “Арена София” на 15 юни по покана на Fest Team.

Групата, характерна с техническото си майсторство, амбициозните аранжименти, зашеметяващите китарни сола и нихилистични, но красноречиви текстове, се завръща в България след гостуването си през 2020 г., за да представи последния си албум The Sick, The Dying... And The Dead!. За него Дейв Мъстейн казва: “Музикалността, която започнахме да добавяме към песните на “Мегадет” около тавата Countdown to Extinction, доста се усеща и в този запис, но в него все още има много и от агресията на Rust in Peace”.

Най-запалените български фенове ще имат възможността да се срещнат лично с музикантите от групата, да поговорят с тях и да се снимат рамо до рамо с метъл легендите.