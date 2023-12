Гладна ще остана, с музика ще се занимавам, казва ученичката Надежда Ковачева, след като стана “Гласът на България”

18-годишното момиче от Панагюрище с марокански корени може да плете на една кука

“Наградата не е лека, но пък е много сладка и носи удовлетворение”. Това са първите думи на младата Надежда Ковачева, след като спечели 10-ия сезон на “Гласът на България”.

Едва на 18 години и все още в училище, тя стана победителка, след като изпълни песни на Стинг, Бионсе и Селин Дион.

Засега не знае какво ще прави с паричната награда - 50 хиляди лева, но треньорът ѝ Миро я посъветва да вложи парите в образование.

“Записах се абсолютно на шега”, признава Надежда, след като нейните най-близки приятели се пошегували с нея и ѝ извадили формуляра за кандидатстване в музикалния формат. Така момичето се озовава в предаването.

По време на кастингите на тъмно, когато изпълнява песента And I Am Telling You I'm Not Going на Дженифър Хъдсън, и четиримата треньори се обръщат, но тя избира Миро.

“От вокална гледна точка Миро много си ме обича и за него съм си перфектна - казва Надежда. - Но от емоционална гледна точка - продължава тя, - постоянно беше до мен, грижеше се да съм добре, защото, като видя някакви коментари, много лесно се натъжавам.” Миро много ѝ помогнал с това да успее да се абстрахира от лошото хорско мнение. “Ние сме като баща и дъщеря”, добавя още тя. Треньор на Надежда в "Гласът на България" беше Миро. Снимка: Би Ти Ви

Не всичко върви по мед и масло за Надежда в “Гласът на България”. Докато тече форматът, тя губи гласа си от пренатоварване и ангина и към месец ѝ отнема да се възстанови. “Много ми попречи това, на репетициите един тон не можех да изпея”, спомня си младата певица.

Тя е родом от Панагюрище с българо-марокански корени, като майка ѝ е от Мароко. Все още е в гимназия, но догодина ѝ предстои да завърши.

“Това не е финал, а само началото. Благодарим ти, Наденце!”, “Поклон за труда и таланта! Поклон за музиката и красотата, която носиш в себе си и даряваш на хората! Поклон затова, че ни обедини! Поклон за това, че ни направи щастливи и горди!” - такива коментари на жители на Панагюрище се появиха в социалната мрежа, след като момичето победи.

Надежда е абсолютно сигурна, че иска само и единствено с музика да се занимава след това. Затова и ще кандидатства в консерваторията в София. “Гладна ще остана, с музика ще се занимавам”, категорична е тя – толкова много иска да се занимава с музика. От 5-годишна възраст Надежда се занимава с музика. Снимка: Личен архив

Преди това обаче я очакват матури и разбира се, бал. Въпреки че признава, че все още няма рокля.

Казва, че изобщо не ѝ е било трудно да съчетава ученето с участието си в “Гласът на България”. Но с нетърпение очаква да види приятелите си от училище, които също се вълнуват много за победата ѝ.

От 5-годишна се занимава с музика, като може да свири на пиано и укулеле. “Укулелето е много по-лесно да се свири, защото е с 4 струни, а пианото е царица и затова е чуден инструмент!”, смята тя.

Изобщо не се притеснявала на сцената на “Гласът”. “Бях много спокойна, защото всички финалисти сме по-близки, все пак три седмици живяхме заедно и обстановката го предразполагаше”, обяснява тя.

За разлика от сега, при едно от най-първите си излизания на сцена си спомня как за малко щяла да падне от нея. “Беше по време на конкурс, а аз много се притеснявах и като вървях напред, щях да падна. Бях на ръба”, спомня си тя.

Явявала се е на стотици конкурси, и то не само в България, а и в чужбина, като например във Франция.

Поне 10 пъти е ходила до родната страна на майка си в Мароко, като обикновено оставали през лятото един-два месеца. Но така се случило, че вече 4 години не са ходили там. Иначе Маракеш ѝ е любимото място там – “много ми харесва”, добавя още тя. Надежда е участвала в много конкурси. Снимка: Личен архив

“Майка ми има осем сестри и един брат, така че въобще няма нужда да си търся приятели там. Колко дечурлига сме!”, разказва тя.

Има и по-малък брат, в 8-и клас. Родителите ѝ се запознават в Мароко, където баща ѝ е изпратен в командировка за месец.

Надежда признава, че обича и двете страни, но България ѝ е по-близка и сантиментална.

“Готвим и двете кухни у нас, спазваме някои празници на мама, например Рамадана, който завършва с определени ястия”, разказва тя.

Извън музиката Надежда много обича да плете на една кука. Сама се научила от видеа в ютюб. Освен това и рисува.

Любимите ѝ изпълнители са Арета Франклин, Дженифър Хъдсън и др. Според нея тъмнокожите певци са “най-добрите на този свят”.

А от българските изпълнители обича да слуша Миро, Мария Илиева и Любо.

Предстои ѝ да работи и по първия си авторски проект.