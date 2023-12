Коледни песни в топ 10, но Тейлър Суифт начело с три албума

Албумът 1989 (Taylor's Version) на Тейлър Суифт се изкачи от втора на първа позиция на класацията Билборд 200 и така е начело на чарта за четвърта непоследователна седмица, съобщи електронното издание "Билборд", цитирано от БТА.

В седмицата, приключила на 21 декември, албумът е реализирал 136 000 еквивалентни единици, сочат данни на Luminate. Празничните промоции се насърчили продажбите. 1989 (Taylor's Version) бе начело на чарта в първите две седмици на пазара през ноември, след това се върна начело отново в началото на декември. Певицата изравни резултата на Елвис Пресли с най-много седмици - 67, начело на соло изпълнител в албумната класация с 13-те си сета. Суифт е с три албума в топ 10 на новия чарт - 1989 (Taylor's Version), Midnights, който се изкачи от седмо на трето място, и Lover - на седма позиция в чарта тази седмица.

Ники Минаж слезе на втора позиция с Pink Friday, след като дебютира начело на класацията предишната седмица. Бившият номер едно Christmas на Майкъл Бубле е четвърти, следван от One Thing at a Time на Морган Уолън, а Дрейк слиза от трето на шесто място с For All the Dogs.

The Christmas Song на Нат Кинг Коул влиза в топ 10 от 11-то на осмо място. Сиза е на девета позиция със своя SOS. Марая Кери се връща в топ 10 за първи път този сезон с Merry Christmas.