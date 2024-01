Бродуей идва задълго в София (галерия)

Mюзикълът, който далеч не е най-любимият жанр на масовата българска публика, изживява нещо като ренесанс у нас напоследък. В продължение само на 3-4 месеца столицата ще се радва не на една, а на цели три бродуейски продукции. Ако се съди по продажбата на билети, интересът към тях е огромен.

Две от тях са гостуващи – “Фантомът на операта” и “Малкият принц”. А третият спектакъл – “Звукът на музиката”, се подготвя в Софийската опера и премиерата му там ще е на 9 януари.

Интересът към мюзикъла у нас се възроди покрай “Мама миа”, който бе поставен преди 5 години в Софийската опера от нейния директор Пламен Карталов. “Мама миа” има вече над 120 представления, неизменно играни пред пълни салони, летни театри и дори спортни зали.

Последва “Шрек” пак в операта, чийто режисьор Уест Хайлър

усилено репетира в момента “Звукът на музиката” с български изпълнители

Диригенти ще са Игор Богданов и Светослав Лазаров.

Особеност на мюзикълите е, че правата за тях обикновено се държат от определени продуцентски къщи и който иска да постави такава творба в родината си, дължи лицензионна такса за всяко представление. И второ – няма право да се отклонява нито на милиметър от изискванията. Те стигат до най-малките подробности: какви да са декорите и реквизитът, какви да са танците, какъв оркестър да свири, какво да е осветлението.

А участниците минават не просто кастинг - видео с техните изпълнения се праща на държателя на правата и

той казва финално кого одобрява и кого – не

Другата особеност е, че често мюзикълите, след като са играни години наред на сцената, се превръщат във филми. На истински успешните тази конкуренция изобщо не пречи. Например въпреки култовия филм на Милош Форман от 1979 г. “Коса” този мюзикъл, създаден през 1969 г. в Ню Йорк, продължава да се играе там, а и по целия свят, натрупвайки над 10 хиляди представления за тези 55 години.

Така е и със “Звукът на музиката”. Той е поставен за първи път на сцена през 1959 г. в Ню Йорк и веднага печели 5 награди “Тони”. През 1965 г. на голям екран излиза едноименният филм с Джули Андрюс и Кристофър Плъмър, спечелвайки 5 награди “Оскар”, включително и за най-добър филм.

В случая със “Звукът на музиката” достатъчна гаранция за успех на софийската постановка е, че главната роля се играе от Весела Делчева, на която до голяма степен се дължи и успехът на “Мама миа”. Преводът на диалозите и на стиховете на песните е на Милена Боринова.

В този мюзикъл се разказва историята на Мария, която приема да работи като гувернантка в голямо семейство в Австрия в годините преди аншлуса от Германия. Тя се влюбва в децата и в крайна сметка в техния овдовял баща, капитан Фон Трап. Наредено му е да приеме служба в германския флот, но той се противопоставя на нацистите и заедно с Мария и децата решават да избягат от Австрия.

Друга особеност на този жанр е, че често

най-известните музикални откъси заживяват свой собствен живот

и се превръщат в хитове. В “Звукът на музиката” бъка от такива: Do-Re-Mi, My favorite things, Edelweiss, Climb every mountain и заглавната песен The sound of music.

Най-голяма тръпка сред меломаните засега предизвиква “Фантомът на операта”, който ще се играе в зала 1 на НДК всяка вечер от 11 до 21 април догодина, в някои дни с по две представления. Наскоро организаторите, като видяха скоростта, с която бяха изкупени билетите,

планираха осем допълнителни представления

Версията, която идва в столицата, е продукция на Камерън Макинтош. Влиятелният британски продуцент и собственик на театър в Лондон държи правата върху този мюзикъл на Андрю Лойд Уебър за целия свят. От неговата продуцентска къща Музикалният театър купи преди три години правата и той бе поставен у нас под режисурата на акад. Карталов. Игра се в продължение на около два сезона, като главните роли изпълняваха Весела Делчева и Владимир Михайлов, редувайки се с Теменужка Трифонова и Денко Проданов.

Онези, които ще гледат за първи път “Фантомът на операта”, трябва да знаят, че за разлика от обичайните мюзикъли,

тук се пее от край до край

и почти няма говорни диалози. Съпроводът е от малък симфоничен оркестър. Представленията са на английски със субтитри на български.

Преди няколко месеца “Фантомът на операта” се игра за последен път в нюйоркския театър “Маджестик”. Там мюзикълът е поставен през 1988 г., две години след лондонската си премиера, като оттогава до сега е гледан от 20 милиона души, донасяйки на създателите си приходи от 1,2 млрд. долара.

В основата на сюжета е едноименният роман на френския автор на криминална литература Гастон Льору. Действието се развива през XIX век в Парижката опера. Сградата е обитавана от фантом, който изнудва директора да му плаща по 20 хиляди франка месечно и да му запазва ложа всяка вечер, намесвайки се в репертоарната политика и в това кой коя роля да изпълнява.

В това време младата певица Кристин Дае става известна, след като много пъти ѝ се налага да замества примадоната, покосена от мистериозна болест.

Дае смята, че успехът ѝ е вдъхновяван от духа на починалия ѝ баща, без да подозира за намесата на фантома. Една вечер той, ревнувайки я от нейния приятел,

я замъква в катакомбите под операта

Дае извиква от ужас, когато разбира, че фантомът всъщност е обезобразен музикален гений, който крие лицето си под маска. Той иска от нея да го последва по своя воля и я заключва в подземията. В крайна сметка Кристин и приятелят ѝ избягват от Париж и от опеката на фантома.

Въпреки че някои от мелодиите във “Фантомът” имат голяма популярност, например The phantom of the opera, Think of me и Music of the night, популярността му се дължи преди всичко на това, че действието се развива зад кулисите на музикален театър. Това позволява вътре да се вмъкнат безброй музикални и балетни номера, което прави шоуто особено атрактивно. Но и доста предизвикателно за изпълнителите. Почти всички главни и второстепенни герои са певци, музиканти или балетисти по професия и изпълнителите им трябва да са особено виртуозни, защото се налага и да играят и пеят фалшиво в дадени моменти или да имитират нечие музикално изпълнение. В представлението играят към стотина човека, има смайващи сценични ефекти и повече от 230 костюма.

По-скромно по мащаби, но с повече светлинни и 3D мапинг ефекти плюс акробатика е шоуто, което представлява мюзикълът “Малкият принц” по едноименната книга на Антоан дьо Сент Екзюпери. Въпреки че постановката е дело на Broadway Entertainment Group,

тя е изцяло подготвена и изпълнявана от френски творчески екип

Режисьор и хореограф е Ан Турние, оригиналната музика е на Тери Трък, а ролите са поверени предимно на французи. Мюзикълът, чиито пет представления са в зала 1 на НДК между 12 и 14 януари догодина, се изпълнява на френски със субтитри на български.