Ани Пападопулу всяка вечер заспива със сценария на “Тревожност”

Актрисата от Народния театър мечтаела да стане готвач, полицай или ветеринарен доктор

Каква е ролята ви в новия сериал, продукция на БНТ и “Мирамар” - “Тревожност”, с режисьор Илиян Джевелеков, който снимате в момента?

Играя Магдалена Ясенова, която е детски психолог-консултант. Работя основно с деца и, разбира се, с техните родители. Много е вълнуваща тази тема, защото самата аз съм майка и всички допускаме грешки в реакциите си спрямо поведението на децата ни. От тази гледна точка, освен че като актриса ми е много любопитно, интересно ми е и да се запозная със спецификата в работата на психолозите и техния подход към децата.

Коя е любимата ви роля досега?

Всичките, изпитвала съм голямо удоволствие във всяко нещо, което съм правила. Понеже работата ни е все пак свързана с едно духовно преживяване, смея да твърдя, че не съм правила компромиси. Имала съм голям късмет да ми се предлагат роли, които ми харесват.

На колко години сте?

44 г., а на 31 декември ставам на 45 г.

Къде сте родена?

София.

Какво харесвате у себе си?

Това, че мога да нахраня много хора и да се организирам за сравнително кратко време.

Голямата ви мечта?

Хората да бъдат по-добри.

Кое е най-смелото нещо, което сте правили?

Да бъда майка, наистина се изисква много смелост.

Кой е най-големият ви успех?

Да бъда майка точно на тези деца, които ми се паднаха.

Любим ден от седмицата?

Деня, в който мога да стана без аларма.

Какво четете в момента?

В момента чета само и единствено сценария на “Тревожност”. Истината е, че когато репетирам и снимам, освен текстовете, които трябва да запаметим, и цялостното преживяване не ми позволяват да се отпусна да чета странична литература. В случая със сериала “Тревожност” поради неговата специфика, сесиите, които провеждаме с пациентите, текстовете са много, всяка вечер заспивам със скрипта на сериала. Но лятото наваксвам – това е периодът, когато чета през цялото време и не се докосвам до устройства. Пенко Господинов и Ана Пападопулу по време на снимките на сериала "Тревжност", те са в главните роли. Снимка: Васил Петков

Любим филм?

Няколко са, но може би “Иваново детство” на Тарковски.

Любима книга?

“Любов по време на холера”.

Любим цвят?

Зелено.

Как предпочитате да сте облечена - стил?

Удобният – обичам да се чувствам комфортно в дрехите, които нося.

Чай или кафе?

Чай. В сезона на грипа правя чай от джинджифил, карамфил, звездовиден анасон, канела, шипка и черен пипер. Прави се само чрез запарване. Пия го всеки ден като превенция от вирусите и цялостно ободряване. Всичките съставки имат много полезни свойства. От 2 г. в зимния период правя всекидневно този чай.

Любима песен? Стил музика?

Може би любимата ми песен е The Windmills of Your Mind на Ноъл Харисън, има я в много версии и всичките съм ги слушала. Слушам всякаква музика.

Любимата ви напитка?

Газирана вода.

Какво обичате да ядете?

Плодове, зеленчуци и шоколад.

Храната, която не вкусвате, е...

От 16-годишна не ям месо, преди ядях много и прекалявах и реших да приключа с него. А първата ми дума е кокал.

Имате ли хоби?

Да готвя, това ме успокоява. Обичам да правя сладки и различни видове брауни.

Любим парфюм?

От известно време най-много ми харесва един на Van Cleef, беше ми подарък от колегите за рождения ми ден.

С какво пишете - химикал, молив?

В тефтера пиша с химикал, а по пиесите и сценариите – с молив.

Каква чанта носите?

Предимно раници.

Какво има в чантата ви?

Всичко – от бърза хомеопатична помощ, през традиционна медицина, включително храна, шоколади, плодове и вода.

Имате ли си приятел/омъжена ли сте?

Да, от 13 г. живея с Александър Чобанов, той е баща на второто ми дете.

Какво харесвате у него?

Че е добър човек, има чувство за хумор, добър е в това, което прави – като писател и сценарист, и е много добър баща и на двете ми деца.

Какво не харесвате у него?

Неговата скорост на движение е по-бавна от моята. Но все пак той е от Родопите, там всичко е по-бавно.

На кого се доверявате най-много?

На Александър, на сина ми, майка ми и трите ми най-близки приятелки.

Каква мечтаехте да станете като малка?

Готвач, полицай или ветеринарен доктор. Професията ми позволява да се срещам с тези професии. В “Отдел “Издирване” имах възможността да играя полицай, в “Тревожност” – макар и не истински доктор, но все пак добрият психолог лекува живота и с това имах възможност да преживея усещането да бъдеш полезен за другите.

Кой е първият ви спомен?

В много ранна детска възраст, в града Вълчедръм, където родителите ми бяха разпределени като стоматолози, ходехме свободни по улиците. Аз съм била на 3 г., сестра ми - на 5, и нашата приятелка, която се грижеше за нас, беше на 6 г. Спомням си как намерихме едни огромни изкопни ями, където се строеше първият блок във Вълчедръм и те бяха пълни с дъждовна вода, и ние решихме, че трябва да се изкъпем в тях. Като се върнахме, ни изкъпаха с маркучи на улицата.

Любим спомен от детството?

Моите лета с покойните ми баба и дядо.

Кои шеги не ви харесват?

Шегите, които нараняват някого.

Какво е в състояние да ви вбеси?

Несправедливостта.

Какви цветя харесвате?

Макът, полето от макове ми носи върховна наслада, а иначе предпочитам саксийни цветя.

Любима джаджа (техника)?

Дълбоко в себе си съм аналогов човек. Единственото устройство, което ползвам, е телефонът.

От какво се страхувате?

От жестокостта на света, в който живеем и ще оставим на децата ни.

Кога се влюбихте за първи път?

Истинското ми голямо влюбване беше в първи курс във ВИТИЗ (сега – НАТФИЗ), когато се запознах с бащата на Богдан - Стоян Радев.

Първата целувка?

В ученическите години.

Имате ли домашен любимец?

Пудел, казва се Фрида, но не бих я нарекла домашен любимец, а по-скоро част от семейството.

Най-лошото ви напиване?

Имам едно напиване в живота, беше в студентските ми години, на рождения ден на мой приятел от детството – Андрей Арнаудов. Тогава се напих с много малко водка и осъзнах, че не мога да пия алкохол и не изпитвам удоволствие.

Първата цигара?

На сцената на Народния театър, в спектакъла на Александър Морфов “На дъното”. Бях в първи курс. Пропуших 4 г. по-късно, но двата пъти, когато бях бременна и кърмих – не съм запалвала.

Спортувате ли?

Опитвам се да правя всекидневно леки упражнения, които да поддържат мускулите ми в тонус. За съжаление, отдавна не съм влизала във фитнеса, но това е нещо, което ми доставя удоволствие.

За какво бихте използвали вълшебна пръчица?

Да направя така, че да няма деца, които да страдат на земята.

Любим сезон?

Лятото заради морето.

Кога си лягате, кога ставате?

Лягам след полунощ, иначе ми се е налагало да ставам за снимки и в 5 ч, а когато нямам - мога да спя и до обяд.

Кажете един стих.

“Аз съм никоя. А ти кой си?...” - на Емили Дикинсън.

Почивка на палатка или в луксозен хотел?

На къмпинг на каравана.

Изхвърляте ли разделно?

Винаги.

CV

Ана Пападопулу е българска театрална и филмова актриса от гръцки произход. Родена е на 31 декември 1978 г. в София. Израства в България в лекарско семейство с гръцки произход. Завършва актьорско майсторство в НАТФИЗ в класа на проф. Стефан Данаилов през 2000 г. Нейната дебютна роля е в Народния театър в “На дъното” от Максим Горки.