„Уонка“ продължава да оглавява бокс-офис класацията на Северна Америка

Фентъзи приключението на Тимъти Шаламе и Хю Грант „Уонка" е филм номер 1 в Северна Америка за втора поредна седмица, като този уикенд е спечелил 24 млн. долара, съобщи BoxOfficeMojo.com в неделя, цитиран от ЮПИ.

"Уонка" е вторият филм с участието на Тимъти Шаламе след "Дюн" от 2021 г., който оглавява бокс-офис класацията на Северна Америка. И докато "Дюн" беше мащабно научнофантастично приключение със звезден актьорски състав, "Уонка" разчита главно на харизмата на Шаламе.

Хю Грант

Филмът "Уонка" - предистория на "Уили Уонка и шоколадовата фабрика" (1971) с Джийн Уайлдър, заснет с бюджет от около 125 милиона долара, е първата голяма холивудска премиера след края на стачката на актьорите от SAG-AFTRA.

На второ място е „Аквамен и изгубеното кралство" с 19,5 млн. долара, следван от „Патешки истории" (Migration) на трето място със 17,2 млн. долара, „Пурпурен цвят" (The Color Purple) на четвърто място с 13 млн. долара и „Обичам да те мразя" (Anyone But You) на пето място с 9 млн. долара, предаде БТА.

Топ 10 на класацията се допълва от „Звезден отбор" (The Boys in the Boat) под № 6 с 8,3 млн. долара, „Железният нокът" (The Iron Claw) под № 7 с 5 млн. долара, „Ферари" под № 8 с 4 млн. долара, „Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии" под № 9 с 2,9 млн. долара и „Момчето и чаплата" под № 10 с 2,5 млн. долара.