Певицата Софи Маринова заведе майка си на разкрасяващи процедури. За това сподели самата тя в своя инстаграм профил, като използва момента да честити Новата 2024 година на своите фенове.

"С майка на разкрасителни процедури. Честита 2024! Здраве и късмет във всички домове", написа Софи под своя пост.