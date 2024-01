Бритни Спиърс: Никога няма да се върна в музикалната индустрия

Певицата Бритни Спиърс заяви, че "никога няма да се върна в музикалната индустрия", след като се появиха слухове миналата седмица, че планира да влезе в студиото, предаде Би Би Си.

Поп звездата отговори на твърденията в американските медии, че избира автори на песни за десети студиен албум.

"Само за да сме наясно, че повечето новини са боклук!!!", написа певицата в профила си в Инстаграм. "Продължават да казват, че се обръщам към случайни хора, за да направя нов албум... Никога няма да се върна в музикалната индустрия!!!"

Някои издания предположиха, че Джулия Майкълс и Чарлийз ХСХ са привлечени като сътрудници.

Но Спиърс допълни, че прави музика само за забавление, а също така разкри, че през последните две години е написала повече от 20 песни за други хора.

"Аз съм автор в сянка и искрено се наслаждавам на това!!!", написа певицата, известна с хитове като Baby One More Time, Oops!... I Did It Again и Toxic.

През август 2022 г. Бритни Спиърс издаде първата си нова музика, след като беше преустановено определеното й от съд попечителство, като баща й отговаряше за нея.

Hold Me Closer - дует със сър Елтън Джон, беляза завръщането на Спиърс към музиката след шестгодишно прекъсване, припомня Би Би Си.

Феновете настояват Спиърс да се върне към пеенето, макар че и преди е намеквала, че не иска да се върне в бранша, но сега за първи път го изключва категорично, предаде БТА.

Миналата година тя публикува мемоарите си, озаглавени "Жената в мен", в които описва живота си под опека и разкрива, че е направила аборт по медицински показания, докато се е срещала с Джъстин Тимбърлейк.