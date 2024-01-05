Най-големият круизен кораб акостира в Пуерто Рико (Снимки)

Най-големият круизен кораб в света акостира в Пуерто Рико след 9-дневно пътуване от Испания.
В момента на кораба се извършват последни проверки и приготовления преди дебютното му търговско пътуване на 27 януари.
Първото му пътуване започва в Маями и ще продължи през Карибския басейн, включително Бахамите, Мексико и Хондурас.
Луксозният кораб тежи 250 800 тона, разполага с най-големия аквапарк в света и побира близо 10 000 души, предаде БНТ.
Внушителният кораб е пет пъти по-голям от легендарния "Титаник".
El crucero más grande del mundo.— Cruceros Puerto Rico (@CrucerosPR) January 2, 2024
ICON OF THE SEAS
Ponce, Puerto Rico
01/02/2024
📸 Gerardo Javier Meléndez Silvagnoli #crucerospuertorico 🇵🇷#cruceristasdeborinquen #iconoftheseas #ponce #puertorico pic.twitter.com/vHLQ3aboqB