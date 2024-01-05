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Най-големият круизен кораб акостира в Пуерто Рико (Снимки)

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круизен кораб Снимка: Пиксбей

Най-големият круизен кораб в света акостира в Пуерто Рико след 9-дневно пътуване от Испания.

В момента на кораба се извършват последни проверки и приготовления преди дебютното му търговско пътуване на 27 януари.

Първото му пътуване започва в Маями и ще продължи през Карибския басейн, включително Бахамите, Мексико и Хондурас.

Луксозният кораб тежи 250 800 тона, разполага с най-големия аквапарк в света и побира близо 10 000 души, предаде БНТ.

Внушителният кораб е пет пъти по-голям от легендарния "Титаник".

круизен кораб Снимка: Пиксбей

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