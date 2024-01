Мерилин Менсън събира стъклени очи и изкуствени крайници

Мерилин Менсън, този луд за връзване изпълнител, се закова на попрището жизнено в средата: 55 лета втрещява фенове с шантави идеи.

По този повод припомняме някои интересни факти от живота му, пишат от life.dir.bg.

Мерилин Менсън, чието истинско име е Брайън Хю Уорнър, е роден на 5 януари 1969 г. в Kантън, Охайо. Родителите му са Хю и Барб Уорнър. Баща му е с германски произход. Брайън е отгледан като член на епископалната църква и учи в християнско училище.

Често прави секс списания и ги продава на съучениците си. Когато е в десети клас, успява да убеди родителите си да го преместят в общинското училище.

След като завършва гимназия, семейството им се премества във Форт Лодърдейл, Флорида, където баща му започва нова работа. Там Брайън учи журналистика и театър в колежа "Broward". Започва да пише поезия и кратки разкази. Работи в музикален магазин, но го уволняват. Започва работа като журналист за местно списание. Интервюира няколко известни музиканти като Трент Резнър от групата "Nine Inch Nails".

Често посещава рок клубове. Решава да създаде своя рок група. Повлиян от музиката на Ози Озбърн и KISS, намира музиканти със същите интереси и формират бандата "Marilyn Manson and the Spooky Kids". Измисля сценичния си псевдоним Мерилин Менсън като съчетание между имената на актрисата Мерилин Монро и убиеца Чарлс Менсън. След време бандата се преименува на "Marilyn Manson" и членовете ѝ се сменят. Трент Резнър става продуцент на първите три албума на групата - "Portrait of an American Family", "AntiChrist Superstar" и "Mechanical Animals", последният от които е най-успешният албум на Мерилин Менсън.

Той продължава да издава все по-нестандартни албуми - "Holy Wood", "The Golden Age of Grotesque" и сборния му албум "Lest We Forget: The Best Of...". Снима се и в киното. Някои от забележителните му роли са във филмите "Jawbreaker" (1999), "Party Monster" (1998) и "The Heart Is Deceitful Above All Things" (2004).

Той е голям фен на абсента и има собствена марка напитка, произведена в Швейцария, известна като Mansinthe. Етикетът на бутилката е една от неговите собствени картини, която той описва като автопортрет, когато е бил стар човек.

В свободното си време рисува и пише.

Има немско и английско потекло.

Любимият му филм е "Шоколадовата фабрика на Уили Уонка" (1971).

Излага (и продава някои от) свои акварелни картини в музея за съвременни изложби в Лос Анджелис. Някои от купувачите му бяха Флий от "Red Hot Chili Peppers", Никълъс Кейдж и Джак Озбърн.

Той има колекция от медицински протези (изкуствени крайници, стъклени очи и др.) и ретро метални кутии за обяд, фалшиви части на тялото, както и фетус в буркан, който му бил даден като подарък.

Най-добрият му приятел е Джони Деп. Двамата често са заедно и на сцената и дори имат еднакви татуировки. Една от тях е надписът "no reason" на китките си. Любимият му филм, както споменахме е "Уили Уонка" и той наистина много искал да играе в неговия римейк. Но ролята отива при приятеля му Джони Деп. Деп пък използва сценичния образ на Менсън, за да изгради характера си във филма.

Обложката на диска "Mechanical Animals" е редактирана в Япония, защото показвала Менсън с 6 пръста на лявата си ръка, никак не затова, че е "гол".

Един от неговите герои е басистът на "Mötley Crüe" Ники Сикс.

Има стил на контактни лещи, наречен на негово име "Видът на Мерилин Менсън".

Притежава дом в Лос Анджелис, използван някога като студио от "The Rolling Stones".

Неговият албум "The Golden Age of Grotesque" дебютира под номер 1 в класациите в САЩ и цяла Европа. Това е вторият му албум, който дебютира като №1. Албумът "Mechanical Animals" дебютира под номер 1 в Billboard през 1998 г.

Променя драстично музиката и посоката на изпълнение, с всеки нов албум.

Добри приятели са със звездата "От местопрестъплението" (2000), Ерик Шманда.

"Страх ме е да не бъда като някого, когото мразя, страх ме е от провал, страх ме е да не загубя контрол. Обичам да намирам баланса между хаоса и контрола във всичко, което правя в живота си. Страх ме е да тръгна по един или по друг път, да се изгубя в нещо или да изгубя всичко, за да се потопя в него. И ме е страх да не се превърна в напълно послушна овца в обществото", казва той.

Неговият албум от 1996 г. "Antichrist Superstar" е пети в класацията на Classic Rock Magazine за 30-те най-велики концептуални албума на всички времена. (март 2003 г.)

Бил е женен за Дита фон Тийз от 2005 до 2007 г.