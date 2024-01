Филмът „Уонка" оглавява боксофис класацията на Северна Америка за трети път през четирите си уикенда в киносалоните, съобщи ЮПИ, цитирана от БТА.

Семейно ориентираният мюзикъл на „Уорнър брос" добави 14,4 млн. щатски долара от продажби на билети според оценките на студиото в неделя, с което общите му приходи на вътрешния пазар достигнаха 164,7 млн. щатски долара.

„Уонка" е перфектният филм за публиката, пуснат в перфектното време, и ще се носи на тази вълна през януари", каза Пол Дергарабедян, старши медиен анализатор на „Комскор".

2024 г. стартира по-бавно от миналата година, с около 16% спад, като единственото голямо ново предложение в кината е хорърът на „Юнивърсъл/Блумхаус" „Нощно плуване" (Night Swim). Филмът е с участието на Уайът Ръсел и Кери Кондън в ролята на двойка със зловещ, свръхестествен плувен басейн.

„Нощно плуване" е на второ място в класацията, като привлече приблизително 12 млн. щатски долара през първия си уикенд в 3250 кина в Северна Америка при обявен бюджет на продукцията от 15 млн. щатски долара. Като включим международните прожекции на 36 пазара, „Нощно плуване" се насочва към глобален дебют от 17,7 млн. щатски долара.

„Уорнър брос" и „Юнивърсъл" също заемат трето и четвърто място в класацията. Филмът на „Уорнър брос" за супергерои „Аквамен и изгубеното кралство" спечели 10,6 млн. щатски долара през третия си уикенд, с което вътрешната му равносметка надхвърли малко над границата от 100 млн. долара. Анимационният „Патешки истории" (Migration) на „Юнивърсъл" добави 10,3 млн. щатски долара, с което текущата му обща сума на вътрешния пазар достигна 77,8 млн. щатски долара.

Романтичната комедия на Глен Пауъл и Сидни Суини „Обичам да те мразя" (Anyone But You) на „Сони" се приземи на пето място с 9,5 млн. щатски долара, което е с 9% повече от миналия уикенд. До момента филмът е събрал 43,7 млн. щатски долара.