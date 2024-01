Тейлър Суифт оглави класацията на "Билборд" за албуми

Албумът на Тейлър Суифт 1989 (Taylor's Version) е начело на класацията за албуми Билборд 200 за шеста непоследователна седмица, съобщи сайтът на изданието.

Продукцията на Суифт е на върха за шеста непоследователна седмица с почти 64 хил. продадени еквивалентни единици. Изпълнителката има четири албума в новото издание на класацията - Midnights е на 5-о място, Lover - на 6-о, а Folklore заема десета позиция в чарта.

На второ място след 1989 (Taylor's Version) на Тейлър Суифт е албумът на Морган Уолън One Thing at a Time. Той се изкачва от пета позиция, като за отчетния период от него са продадени почти 64 хил. еквивалентни единици, предаде БТА.

На трето място е For All the Dogs на Дрейк с 58 хил. продадени еквивалентни единици. В предходното издание на класацията Дрейк беше на шесто място.

Ники Минаж с Pink Friday 2 е на четвърта позиция в албумната класация на "Билборд". От продукцията на изпълнителката са продадени 57 хил. еквивалентни единици за отчетния период.