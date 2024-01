“Златният глобус” върна класиката червено и черно

“Опенхаймер” стана големият победител

Класиката червено и черно бе възродена на 81-ата церемония на филмовите награди “Златен глобус”, след като много от актьорите избраха тоалети в тези цветове, за да минат по червения килим. Спазиха обаче и тренда за повече блясък през 2024-а, допълвайки към визията си пайети, дантела и тюл.

Сред тях се открои Марго Роби със зашеметяваща рокля изцяло в розово и така отново се превъплъти в героинята си Барби от едноименния филм. Макар и да не спечели в нововъведената категория за най-добър блокбъстър, в която беше номинирана за концертния филм за турнето ѝ Eras, Тейлър Суифт пък беше неотразима с прилепналата по тялото ѝ рокля в искрящо зелено. Марго Роби изглеждаше досущ като “Барби”. Снимка: "Ройтерс"

Една целувка обаче се превърна в най-обсъждания акцент на вечерта, след като показа новата холивудска двойка - Тимъти Шаламе, номиниран за ролята си във филма “Уонка”, и приятелката му Кайли Дженър. Въпреки че не пристигнаха заедно, социалните мрежи се напълниха със снимки как се гледат влюбено. Тимъти Шаламе Снимка: "Ройтерс"

Водещ на церемонията беше комикът Джо Кой, който не спираше да се шегува с 3-часовата продължителност на “Опенхаймер” - големия победител на наградите. “Моето обещание за 2024 г. е да завърша “Опенхаймер” през 2025 г. Сериозно! Почти успях. Обожавам “Опенхаймер”, особено първия сезон”, обясняваше Джо Кой. Тейлър Суифт прикова погледите с красивия си тоалет в зелено. Снимка: "Ройтерс"

“Опенхаймер”, който разказва за създателя на атомната бомба, получи 5 отличия, сред които за най-добър драматичен филм. Другата хитова лента - “Барби” на Грета Гъруиг, с общо 9 номинации, взе само 2 глобуса - за най-добър блокбъстър и най-добра песен - What I Was Made For.

В тв категориите сериалът “Наследници” победи с общо 4 награди. Лили Гладстоун е първата актриса с индиански корени, която взе приз за най-добра главна женска роля, а Леонардо ди Каприо беше със значка на племето блекфийт на ревера си. Снимка: "Ройтерс"

Лили Гладстоун стана първата актриса с индиански корени с приз за най-добра главна роля във филма “Убийците на цветната луна” на режисьора Мартин Скорсезе. От сцената на наградите тя говори на езика на племето блекфийт. А Леонардо ди Каприо, който влезе в образа на Ърнест Бъркхарт във филма, бе със значка на племето на ревера си. Айо Едебири и Джеръми Алън Уайт с награди за ролите си в сериала “Мечката” Снимка: "Ройтерс"

НАГРАДИТЕ ЗА КИНО:

Най-добър комедиен филм или мюзикъл: “Клети създания”

Най-добър режисьор: Кристофър Нолан, “Опенхаймер”

Най-добър сценарий: “Анатомия на едно падане”

Най-добър драматичен актьор: Килиън Мърфи, “Опенхаймер”

Най-добър комедиен актьор: Пол Джиамати, The Holdovers

Най-добра комедийна актриса: Ема Стоун, “Клети създания”

За мъжка поддържаща роля: Робърт Дауни Джуниър, “Опенхаймер”

За женска поддържаща роля: Давин Джой Радолф, The Holdovers

Най-добър звук: “Опенхаймер”

НАГРАДИТЕ ЗА СЕРИАЛ:

Най-добър драматичен сериал: “Наследници”

Най-добър комедиен сериал: “Мечката”

Най-добър драматичен актьор: Кийран Кълкин, “Наследници”

Най-добра драматична актриса: Сара Снук, “Наследници”

Най-добър комедиен актьор: Джеръми Алън Уайт, “Мечката”

Най-добра комедийна актриса: Айо Едебири, “Мечката”

Най-добър актьор в поддържаща роля: Матю Макфейдън, “Наследници”

Най-добра актриса в поддържаща роля: Елизабет Дебики, “Короната”

Най-добър лимитиран сериал или антология: Beef

Най-добър актьор в лимитиран сериал: Стивън Юн за Beef

Най-добра актриса в лимитиран сериал: Али Уонг за Beef