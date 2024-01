Димана Софиянска навършва 30 години днес

Димана Софиянска празнува рожден ден днес. Тя навършва 30 години. За това съобщи в своя инстаграм профил нейната сестра Ива Софиянска. Тя поздрави сестра си, като сподели стара снимка от детството им и написа емоционално послание: View this post on Instagram A post shared by iva sofianska-bojkova (@sofianskabojkova)

"Това малко сладко бебе в средата, днес става на 30 години! Да си ни жива и здрава и все така радост и гордост в живота! Ще бъда мила и добра сестра и няма да пусна излагащите ни снимки, а с този пост просто ще депресирам всичките ми съученици и приятели, които все още вярват, че си на 13, така както и аз упорито твърдя."