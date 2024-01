Двама от “Рейдиохед” идват с новата си банда на 18 юни в “Арена София”

Томас Йорк и Джонатан Грийнуд от култовата британска банда “Рейдиохед” идват в България с новата си група The Smile. Концертът им ще бъде на 18 юни в зала “Арена София” по покана на Fest Team. Заедно с Томас и Джонатан на сцената ще бъде и третият член на The Smile - Том Скинър от Sons of Kemet. Групата е създадена след пандемията, а за името Томас Йорк казва: “Усмивката” да не се бърка с веселие и позитивизъм, а по-скоро да се чете като: “усмивката на човек, който те лъже всеки ден”.