Наградите „Златен глобус“ поставиха рекорди

„Барбихаймер“ доминира на наградите „Златен глобус“, връчени на 7 януари в Лос Анджелис. Тазгодишната церемония беше първата, откакто Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд предаде правата върху нея на организацията „Дик Кларк Прадъкшънс“. Новата продуцентска компания въведе по-голямо расово и етническо разнообразие сред гласуващите за наградите 300 журналисти от 76 държави.

„Опенхаймер“ спечели пет награди „Златен глобус“, най-много откакто La La Land постигна седем преди седем години. „Барби“ получи две – по-малко от очакваното. Едната от тях обаче беше в новата категория за кинематографични и бокс-офис постижения, която се присъжда на филма с най-големи приходи за годината. А те са 1,44 милиарда долара за розовия блокбастър. Другата награда на „Барби“ е за песента What Was I Made For? на Били Айлиш и Финиъс О'Конър. Това е вторият „Златен глобус“ за тандема брат и сестра от три години, уточнява сайтът на наградите. Това е най-бързият дубъл, откакто Бендж Пасек и Джъстин Пол печелят в категорията съвместно с Джъстин Хоруиц за City of Stars от La La Land през 2017 г. и This Is Me от „Най-великият шоумен“ през 2018 г. Били Айлиш е едва четвъртата жена, спечелила наградата след Каръл Байър Сейгър, Мерилин Бергман и Даян Уорън.

Лудвиг Йорансон спечели наградата за най-добра оригинална музика за „Опенхаймер“. Това е първата му победа след номинации за „Черната пантера“ и „Тенет“. Той е първият шведски композитор, спечелил отличието.

Лили Гладстоун получи наградата за най-добра актриса във филмова драма за ролята си на жена от племето осейдж в "Убийците на цветната луна" на режисьора Мартин Скорсезе. Тя стана първата жена от коренното население на САЩ, спечелила „Златен глобус“, съобщиха световните информационни агенции.

Али Уонг от „Говеждо“ също влезе в историята като първата жена от азиатски произход, наложила се в категорията за най-добра актриса в лимитиран сериал, пише БТА.

През годините няколко актьори и актриси са печелили „Златен глобус“ многократно благодарение на огромния си талант. На първо място е Барбра Стрейзанд, която притежава рекорда с 10 награди – като актриса, композитор, продуцент и отличието "Хенриета", присъждано до 1980 г. на любим актьор или актриса. Следват Мерил Стрийп и Том Ханкс с по девет награди. И тримата са лауреати и на почетната „Сесил Б. Демил“.