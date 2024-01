Пол Маккартни и днес е най-богатият британски музикант

На 16 януари е Световният ден на “Бийтълс”

“Бийтълс” са единствената група в света, която има 132 седмици под №1 в класацията на “Билборд” за албуми от 1964 до 2001 г. Световни финансови издания изчисляват, че през годините са генерирали приходи между 800 милиона и 2 милиарда долара от продажби на записи, турнета, стоки, филми и т.н.

А днес е Световният ден на бандата - през 1957 г. в Ливърпул е открит клуб “Кавърн”, където са първите изяви на прочутата група. “Бийтълс” свирят в заведението от февруари 1961 г. до август 1963 г. и имат общо 292 участия на тази сцена.

През 2001 г. ЮНЕСКО официално обявява 16 януари за Световен ден на групата.

Джон Ленън, Пол Маккартни, Джордж Харисън и Ринго Стар превръщат “Бийтълс” в изключителен феномен в световната музика, който продължава да оказва своето влияние в бизнеса.

Към днешна дата 81-годишният сър Пол Маккартни все още е най-богатият британски музикант, а в света е трети с нетно състояние от 1,2 милиарда долара.

Преди създаването на бандата през 1960 г. Ленън, Маккартни и Харисън свирят в групата “Куоримен”. Няколко пъти ѝ сменят името, докато финално не се спират на “Бийтълс”. На барабаните в началото се сменят различни музиканти, докато не се появява Ринго Стар, който се присъединява непосредствено преди записа на първия им сингъл, а днес той е на 83-годишна възраст. Новата група гради репутация с участия в клубовете на Ливърпул и Хамбург от 1960 до 1963 г., когато техен басист е Стюарт Сътклиф.

Музикантите обявяват официално, че се разделят, през април 1970 г. Случва се месец преди появата на албума Let It Be и документалния филм със същото име. Но проблемите между ливърпулската четворка започват година по-рано, а много фенове обвиняват любимата на Джон Ленън - Йоко Оно, за внасянето на напрежение.

Джон Ленън бе застрелян от свой фен на 8 декември 1980 г., едва на 40-годишна възраст. Джордж Харисън умира на 58 години на 29 ноември 2001 г.