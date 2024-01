Тейлър Суифт води по номинации за музикалните награди на iHeartRadio в САЩ

Тейлър Суифт води по брой номинации за музикалните награди на iHeartRadio - с девет, а веднага след нея се нареждат Джели Рол, Сиза и 21 Савидж с по осем, предаде Асошиейтед прес.

Оливия Родриго има шест номинации за музикалните отличия.

Наградите на iHeartRadio отличават най-слушаните изпълнители на годината, а почитателите могат да гласуват в няколко категории, сред които за най-добра песен, най-добър текст, най-добър кавър, най-добър музикален видеоклип.

Тази година има общо седем нови категории, сред които за поп песен, поп изпълнител, кей поп изпълнител, кей поп песен, предаде БТА.

В категорията за най-добра песен на годината хитът Cruel Summer на Тейлър Суифт се конкурира с парчето Calm Down с Рема и Селена Гомес, Creepin на 21 Савидж, Dance the Night на Дуа Липа, Fast Car на Люк Кумс, Flowers на Майли Сайръс, Kill Bill на Сиза, Last Night на Морган Уолън, Paint the Town Red на Доджа Кет и Vampire на Оливия Родриго.

Церемонията за наградите ще бъде излъчена от "Долби тиътър "в Лос Анджелис на 1 април по телевизионния канал "Фокс", както и по радиостанциите iHeartRadio в САЩ.