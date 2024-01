Вдовицата на Хю Хефнър за кошмара да спиш с 80-годишната секс икона

Всичко си има цена, плачех постоянно за всичко и всички, пише Кристъл в мемоарната си книга

Макар да признава, че е обичала създателя на Playboy, последната му съпруга Кристъл твърди в мемоарната си книга Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself, че тя никога не е била „влюбена" в него.

„Осъзнах, че имам работа с наистина голям дисбаланс на силите - отбелязва 37-годишната жена - Изглеждаше като свят на успех и фантазия, но всеки трябва да спи с 80-годишен. Има цена. Всичко си има цена."

В имението всички момичета се подчинявали на строгите му правила. Всяка седмица те идвали, за да вземат допълнителните си възнаграждения, като застаряващият мъж настоявал парите да бъдат похарчени, за да изглеждат по-красиви. По този повод Кристъл споделя, че едва не е починала по време на козметична операция: „Изгубих половината си кръв."

Хефнър изисквал лакът за нокти да е неутрален цвят и не разрешавал никакви пръстени на пъпа, защото това било "боклук".

Заради многото хора в дома им там не било достатъчно чисто и имало мухъл, било запуснато и "отвратително", спомня си Кристъл.

"Птиците в къщата умираха от жажда и това изглежда като подходяща аналогия за жените, живеещи там", пише още тя. Добавяйки, че в имението тя постоянно плачела за всичко и всички.

"Животните бяха толкова депресирани и тъжни. Всичко беше илюзия. Честно казано, дори не знам дали бях щастлива," посочва още тя в мемоарите си.