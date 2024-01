Ивайло Захариев помага на фондация "Даная", като вечеря с дарители срещу 2000 лв.

Актьорът Ивайло Захариев се включи в дейността на фондация "Даная" за по-добро здравеопазване и образование на децата в България, която майката на 15-годишното момиче - Ани Стоянова, създаде през юли миналата година.

"Днес научих за дейността на фондация "Даная" и каузата им нито едно дете да не става жертва на лекарско неглежиране, искам да се включа на мига" написа в инстаграм Захариев.

Актьорът ще помогне на сдружението да събере средства, като обяви "лот за Даная" - време, в което ще вечеря или ще отиде на брънч (комбинация от късна закуска и ранен обяд - б.а) с дарители, след като му покажат, че те вече са превели сумата по сметката на фондацията. View this post on Instagram A post shared by IᐯᗩYᒪO ᘔᗩᕼᗩᖇIEᐯ (@ivaylo.zahariev)

2000 лв. е цената, за да вечеряш със Захариев и помогнеш на организацията да осъществи целите си - по-добро детско здравеопазване и образование, както и създаването на специализирана детска болница.

В този времеви лот актьорът включва вечеря в любимия си ресторант. "...ще хапнем вкуснотийки и ще може да си говорим приятно на любими теми като кино, театър, здравословен начин на живот и разбира се всичко, което на вас би ви било интересно", обясни той.

Втората опция е да отидете на брънч през уикенда срещу 1000 лв.

Захариев предизвика актьорите Силвия Петкова и Захари Бахаров, както и пианиста и ерген №2 - Евгени Генчев, да се включат в инициативата и да подкрепят каузата.

Това не е първият път, в който Ивайло Захариев подкрепя подобни идеи. Той беше част и от кампанията "Балоните са за украса" за превенция срещу употребата на райски газ и изобщо дрогата, която актьорът приема като лично своя кауза.

През май 2023-а 15-годишната Даная изпадна в мозъчна смърт след хематом в главата, а родителите ѝ дариха органите ѝ. Даная даде живот на двама души, а други двама виждат света с нейните очи.